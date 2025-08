Premio Lo Nuestro 2025: Becky G y Carín León son los artistas más nominados

Premio Lo Nuestro 2025: ¿en qué categorías están nominados Becky G y Carín León?

En el caso de Becky G está presente en las categorías de Canción Del Año por el tema ‘Por El Contrario’ , junto a Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar; Álbum Del Año, por ‘Esquinas’ ; Mejor Combinación Femenina por ‘Cuidadito’ con Chiquis , y Colaboración ‘Crossover’ Del Año por ‘Tonight (Bad Boys: Ride or Die)’, junto a Black Eyed Peas & El Alfa.

Carín León, de 35 años originario de Hermosillo, Sonora, México, está nominado en Artista Premio Lo Nuestro Del Año, Canción Del Año, por ‘Primera Cita’; Álbum Del Año, por ‘Boca Chueca, Vol. 1’; Colaboración ‘Crossover’ Del Año, por ‘It Was Always You (Siempre Fuiste Tú)’, con Leon Bridges y La Mezcla Perfecta Del Año gracias al tema ‘Una Vida Pasada’, que lanzó junto a Camilo.