Artistas más nominados en 37 ediciones de Premio Lo Nuestro

Video Alejandra Espinoza revela que será host de Premio Lo Nuestro junto a Thalía y Laura Pausini

La edición número 37 de Premio Lo Nuestro dio a conocer el pasado 22 de enero su lista de artistas nominados y será el jueves 20 de febrero en la fiesta que se realizará en el Kaseya Center, cuando se conocerá a los ganadores, los cuales fueron elegidos por el voto del público, proceso que finalizó el 4 de febrero.

A lo largo de su historia Premio Lo Nuestro ha reconocido el trabajo de los artistas latinos en los géneros pop, urbano, tropical y regional mexicano. Varios artistas se han consagrado con un número significativo de nominaciones, por lo que aquí recordaremos a los más destacados.

Premio Lo Nuestro: Marc Anthony es el artista más nominado de la historia



El 'Rey de la Salsa' tiene un total de 87 nominaciones y ha sido reconocido con 26 trofeos de Premio Lo Nuestro, lo que lo convierte también en uno de los máximos ganadores. En la edición 37 de Premio Lo Nuestro, compite en cuatro categorías: Álbum del Año, Álbum del Año-Tropical, Artista del Año-Tropical y Canción del Año-Tropical.

Marc Anthony

Daddy Yankee es el segundo más nominado de Premio Lo Nuestro



En su carrera, el reguetonero ha acumulado 77 nominaciones de Premio Lo Nuestro, las cuales han contribuido para llevarse a casa 16 galardones. En el 2025, el reguetonero está nominado en dos categorías: Mejor Canción de Música Cristiana y Canción del Año-Pop-Urbano.

Daddy Yankee

Shakira y su conquista de Premio Lo Nuestro



Fue en 1997 cuando Shakira recibió su primera nominación a Canción Pop del Año por ‘Estoy Aquí’ y desde ese momento comenzó su historia de éxito en Premio Lo Nuestro. Desde ese entonces, la colombiana acumula 62 candidaturas, 9 de las mismas obtenidas en la edición número 37 de este 2025 en categorías como Artista Premio Lo Nuestro del Año, Canción del Año, Álbum del Año, Artista Pop Femenina del Año, entre otras.

Shakira

Marco Antonio Solís en una sólida cuarta posición



'El Buki’ goza de una gran regularidad en Premio Lo Nuestro, prueba de ello son sus 61 nominaciones. El líder de Los Bukis también es uno de los mayores ganadores al conseguir 18 trofeos.

Marco Antonio Solís

Juan Luis Guerra, uno de los máximos exponentes de la bachata



Con 61 nominaciones, Juan Luis Guerra es otra de las grandes estrellas de Premio Lo Nuestro. El dominicano, ganador de Premio Lo Nuestro a la Excelencia 2007, es uno de los artistas más queridos por el público. En Premio Lo Nuestro 2025 es reconocido con cuatro nominaciones, entre las que destacan Mejor Canción de Música Cristiana y Artista del Año-Tropical.

Juan Luis Guerra

Enrique Iglesias tiene un paso ejemplar en Premio Lo Nuestro



Desde 1996, Enrique Iglesias ha acumulado un total de 60 nominaciones y gracias a su talento y al favor del público, se ha llevado a casa 23 trofeos de Premio Lo Nuestro. En el 2025, está nominado junto a Yotuel en la categoría Canción del Año- Pop por el tema ‘Fría’.

Enrique Iglesias

Olga Tañón es la mujer más reconocida en Premio Lo Nuestro



Gracias a su talento y al amor que el público le tiene, Olga Tañón ha conseguido 58 nominaciones en Premio Lo Nuestro. Pero sus logros no se quedan ahí, ya que también es la máxima ganadora de la ceremonia con 30 preseas, además de haber recibido el año pasado el Premio a la Excelencia. En Premio Lo Nuestro 2025 está presente en cuatro candidaturas: Álbum del Año-Tropical, Canción del Año-Pop/Balada, Artista del Año-Tropical y Colaboración del Año-Tropical.

Olga Tañón

Premio Lo Nuestro 2025: Bad Bunny cosecha éxitos y nominaciones



Si bien es un artista relativamente nuevo en Premio Lo Nuestro, ya tiene la impresionante cantidad de 58 nominaciones en distintas categorías, gracias a su frescura y a la calidad de su música. En Premio Lo Nuestro 2025 aparece en 7 candidaturas, entre las que destacan Álbum del Año, Artista Masculino del Año- Urbano, Tour del Año y Canción del Año-Urbano.

Bad Bunny

Maluma recupera terreno en la novena posición de nominados Premio Lo Nuestro



Después de un año de compartir esta posición con su compatriota Sebastián Yatra, con la lista de nominados de Premio Lo Nuestro 2025 logró remontar y ahora puede presumir 52 nominaciones a la gran fiesta. El colombiano será uno de los protagonistas de la edición número 37 de la fiesta, gracias a sus 5 candidaturas en categorías como Artista Premio Lo Nuestro del Año, La Mezcla Perfecta del Año y Artista Pop Masculino del Año.

Maluma

Premio Lo Nuestro 2025: Sebastián Yatra el décimo artista más nominado



Con 48 nominaciones, Sebastián Yatra cierra el top ten histórico de Premio Lo Nuestro. Una de esas candidaturas la recibió en la edición 2025, bajo la categoría de Canción del Año-Pop por ‘Los Domingos’.

Sebastián Yatra

Premio Lo Nuestro 2025: las nuevas categorías de la ceremonia



La edición número 37 de Premio Lo Nuestro incluye seis nuevas categorías en sus nominaciones.

Mejor Canción Dembow, Mejor Canción Latin Fusion Pop, Mejor Canción de Música Cristiana, Mejor 'EuroSong' – Pop-Urbano, Fusión Música Mexicana del Año y Mejor Electro Corrido (Categoría Música Mexicana) son las nuevas categorías en las que compiten figuras de la música como Peso Pluma, Grupo Frontera, Christian Nodal, Quevedo, Judeline y El Alfa.

Premio Lo Nuestro 2025: los artistas más nominados de la celebración

Premio Lo Nuestro 2025 tiene un total de 233 artistas nominados en 44 categorías, y entre todos ellos se destacan dos con 10 candidaturas: Carín León y Becky G.

El mexicano compite en Artista Premio Lo Nuestro del Año, Canción del Año, Canción del Año, Álbum del Año y Colaboración ‘Crossover’ Del Año, entre otras.

Por su parte, Becky G aparece en Canción del Año junto a Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar, Álbum del Año, Mejor Combinación Femenina, entre otras.



En segundo lugar, empatan Shakira y Myke Towers con nueve nominaciones, seguidos de cerca por Ángela Aguilar, Emilia, Grupo Frontera y Leonardo Aguilar con ocho candidaturas.

No te pierdas la transmisión de Premio Lo Nuestro 2025 el próximo jueves 20 de febrero a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas en la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX. Una hora después, a las 8P/7C, comenzará la entrega de premios con Alejandra Espinoza, Laura Pausini y Thalía como anfitrionas.

¿Cómo puedo ver Premio Lo Nuestro 2025?



Recuerda que puedes ser testigo de la celebración al comprar tus boletos . Apresúrate porque quedan pocos lugares para vivir de cerca la experiencia de esta fiesta en el Kaseya Center de Miami, Florida.