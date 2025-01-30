Premio Lo Nuestro 2025: Manuel Alejandro será reconocido como Visionario de lo Nuestro

Video Nadia Ferreira y más se unen a Francisca y Jomari Goyso como presentadores de la alfombra de Noche de Estrellas

Manuel Alejandro, considerado uno de los compositores, letristas y productores más influyentes de la música hispana, recibirá en la edición 37 de Premio Lo Nuestro el galardón Visionario de lo Nuestro. El reconocimiento se entrega desde el año pasado con el objetivo de rendir homenaje a un líder que haya generado un impacto significativo en el campo del entretenimiento.

Será el jueves 20 de febrero cuando se realice esta ceremonia en la que se reconoce a lo mejor de la música latina y los máximos exponentes en los géneros pop, urbano, tropical y regional mexicano. Se entregarán los premios a las 44 categorías que integran la lista de artistas nominados y cuyos ganadores son elegidos por el voto del público.

Manuel Alejandro y su gran trayectoria será honrada en Premio Lo Nuestro 2025



El español es uno de los cantantes y productores más importantes de la música hispana. Cuenta con más de 500 canciones escritas y algunas de ellas fueron la punta de lanza de las carreras de Julio Iglesias, Raphael, Rocío Jurado, Isabel Pantoja y José José.

Es celebrado por sus letras poéticas y emocionales, así como por su habilidad para crear melodías poderosas y atemporales. La obra de Manuel Alejandro le ha valido numerosos reconocimientos y ha consolidado su reputación como un maestro de las baladas románticas y el pop latino. Muchas de sus composiciones han sido interpretadas a lo largo de generaciones y siguen siendo pilares en el género.

Premio Lo Nuestro 2025: nominados y nuevas categorías de la edición 37



Este año se ha nominado a un total de 233 artistas y de ellos los cantantes Becky G y Carín León son los más destacados al contar, cada uno, con 10 candidaturas.

Shakira y Myke Towers tienen nueve nominaciones, cada uno, mientras que con ocho nominaciones se encuentras Emilia, Ángela Aguilar, Grupo Frontera y Leonardo Aguilar.

La lista de nominados cuenta con 44 categorías, de las cuales seis son completamente nuevas: Mejor Canción Denbow, Mejor Canción Latin Fusion Pop, Mejor Canción de Música Cristiana, Mejor ‘EuroSong’ – Pop-Urbano, Fusión Música Mexicana Del Año y Mejor Electro Corrido.

Premio Lo Nuestro 2025: dónde será la fiesta, conductores y cómo ver la transmisión en vivo



El Kaseya Center de Miami, Florida, será la sede de esta gran fiesta que tiene como lema ‘Uniendo Generaciones’ y será conducida por Alejandra Espinoza, Laura Pausini y Thalía .

Previo a la entrega de premios podrás ver el especial Noche de Estrellas con la conducción de Nadia Ferreira, Francisca, Claudia Martin, Jomari Goyso y Raúl de Molina.

En el escenario de esta antesala se presentarán los primeros tres números musicales de la noche, ofreciendo un adelanto de la espectacularidad que ofrecerá la premiación. Además, contará con entrevistas con algunos de los primeros ganadores que se anunciarán a lo largo del día.

Puede ver la transmisión completa en vivo de Noche de Estrellas y la entrega de premios de varias formas:

-Asistiendo al Kaseya Center y ser un invitado más de la fiesta. Mira AQUÍ todo sobre la compra de los boletos, apresúrate porque se acaban.

-Sigue la transmisión de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, a partir de las 7P/6C

-En YouTube se contará con un live stream durante la ceremonia, en el cual se presentarán entrevistas y muchas sorpresas.