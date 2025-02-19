Premio Lo Nuestro 2025 en vivo: cómo ver la Alfombra Magenta y entrega de premios

Una de las celebraciones de la música latina con más tradición en Estados Unidos es Premio Lo Nuestro , fiesta que este jueves 20 de febrero celebrará su edición 37, a partir de las 7P/6C.

Es una de las reuniones más esperadas del año por los grandes performances que siempre se presentan, pero porque reconoce la trayectoria de grandes figuras y el talento de los géneros musicales pop, urbano, regional mexicano y tropical. Para ello, entregará galardones a 44 categorías que integran la lista de nominados .

A continuación, te presentamos cuáles son las formas que tendrás para disfrutar y sentirte parte de esta fiesta.

Premio Lo Nuestro 2025: disfruta en vivo la fiesta desde Miami, Florida



Podrás vivir en persona esta celebración que se realizará en el Kaseya Center , el lugar sede desde hace varias ediciones.

Compra tu boleto y asiste a este lugar de entretenimiento para que tengas una experiencia más cercana y goces junto con todos los artistas e invitados de lo mejor de la música latina. La cita es a partir de las 7P/6C.

Premio Lo Nuestro 2025: transmisión completa en vivo desde televisión



Si no puedes asistir a la fiesta tienes la opción de disfrutarla desde la comodidad de tu casa. Para ello, las señales de Univision, UNIMÁS y Galavisión comenzarán a transmitir a las 7P/6C todo lo relacionado al evento.

A esa hora podrás ver el especial Noche de Estrellas , programa previo con la Alfombra Magenta que tendrá entre sus conductores a Nadia Ferreira, Francisca, Claudia Martin, Raúl de Molina y Jomari Goyso.

A las 8P/7C iniciará la entrega de premios a cargo de Alejandra Espinoza, Laura Pausini y Thalía . En esta celebración se reconocerá a Alejandro Fernández con el Premio Lo Nuestro a la Excelencia y a La India con el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria .

Cómo ver Premio Lo Nuestro 2025 vía streaming



La plataforma de contenido en español más grande del mundo, ViX, también tendrá la transmisión de Premio Lo Nuestro.

El especial Noche de Estrellas estará disponible en los servicios gratuito y Premium de la plataforma, mientras que la entrega de premios solo estará disponible para suscriptores.

Premio Lo Nuestro 2025 live stream backstage



Recuerda que por primera vez tendremos un live stream que podrás ver por las redes sociales de Univision, YouTube y el Instagram de Premio Lo Nuestro. La transmisión será a partir de las 6:30 PM ET hasta las 11:00 PM ET y tendrá todos los detalles backstage, con entrevistas y momentos muy especiales.

Los conductores serán Wendy Guevara y Jomari Goyso y estarán acompañados por varios influencers como Yeri Mua y Carlos Alberto Fuentes.

Premio Lo Nuestro 2025 minuto a minuto



El sitio oficial Univision.com/shows/premio-lo-nuestro, tendrá un liveblog en el que desde horas antes podrás enterarte los preparativos y ahí se publicarán a los primeros ganadores del día.

En ese lugar encontrarás toda la información del evento, lista de nominados, los artistas más nominados, información histórica, así como fotos y videos de los ensayos.

Premio Lo Nuestro 2025: artistas que cantarán



Los artistas del momento preparan grandes performances. Algunos de los artistas confirmados para cantar en este escenario son:

-Becky G

-Carín León

-Ángela Aguilar

-Camilo

-Los Ángeles Azules con Thalía

-Natti Natasha

-Alejandro Sanz

-Ha*Ash

-Darell

-Kapo

-Belinda

-Alejandra Guzmán

-Manuel Turizo

-Shakira

-Tito Double P

Premio Lo Nuestro 2025 rendirá tributo a Paquita la del Barrio



La edición 37 anunció que sumará un performance más a su ya larga lista de números musicales. Se trata del tributo a Paquita la del Barrio, cantante mexicana fallecida el 17 de febrero. Los encargados de este homenaje serán Pepe Aguilar y sus hijos Ángela y Leonardo, quienes prometen una presentación memorable que celebrará la vida y carrera de la querida intérprete.

Premio Lo Nuestro 2025: artistas más nominados



Descubre al final de la noche quiénes serán los artistas más ganadores de la noche. Becky G y Carín León son los artistas más nominados, cada uno con 10 nominaciones, por lo que tienen más probabilidades de llevarse más premios a casa.