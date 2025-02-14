Premio Lo Nuestro 2025: el Kaseya Center nuevamente será sede de la gran fiesta

En la lista de nominados de Premio Lo Nuestro figuran grandes artistas que prometen hacer magia la noche del 20 de febrero. Shakira, Carín León, Camilo, Ángela Aguilar, Marc Anthony y Thalía son algunas de las celebridades que estarán en el Kaseya Center para deleitar a sus fans con su música y alegría.

El Kaseya Center será la sede de Premio Lo Nuestro 2025

Kaseya Center, anteriormente conocido como Miami-Dade Arena, ha sido sede de Premio Lo Nuestro desde el año 2005, con una breve interrupción en el 2009 cuando el evento se mudó al Bank United Center de Florida.

El próximo jueves 20 de febrero el Kaseya Center será testigo de la edición número 37 de Premio Lo Nuestro, donde por primera vez se tiene a 233 nominados en 44 categorías distintas.

Premio Lo Nuestro 2025: ¿Cuánto cuestan los boletos para el Kaseya Center?

Si quieres vivir la emoción de Premio Lo Nuestro de primera mano, puedes acudir al Kaseya Center el 20 de febrero del 2025 a las 8P/7C. Los boletos están disponibles a través de la plataforma Ticketmaster y su costo va desde los $80 hasta los $115 dólares.

¿Cómo ver la transmisión de Premio Lo Nuestro 2025?

También puedes disfrutar de todo el evento desde la comodidad de tu casa a través de la señal de Univision, UNIMÁS y Galavisión, cuya transmisión comenzará a partir de las 7P/6C con el programa previo Noche de Estrellas.

En ViX, el especial Noche de Estrellas será completamente gratis, pero para poder ver la ceremonia de premiación tendrás que tener una suscripción premium.