Premio Lo Nuestro 2025: conoce a todos los conductores del live stream

Premio Lo Nuestro busca que todo el público y seguidores de esta fiesta tenga acceso en tiempo real a lo que se vive detrás de cámaras durante la semana de PLN en Miami, incluyendo el día de la entrega de premios el jueves 20 de febrero . Es por ello que dispondrá de un live stream para que nadie pierda detalle de la fiesta.

¿En qué consistirá el live stream de Premio Lo Nuestro?



El día de la premiación el live stream será de cuatro horas y media de duración de las 6:30 PM ET a las 11:00 PM ET. Iniciará con el paso de los primeros invitados por la Alfombra Magenta y seguirá durante toda la noche.

Dentro de las novedades que ofrecerá se encuentran las entrevistas exclusivas y acceso backstage para que te enteres de todo lo que sucede en los pasillos con tus artistas favoritos antes y después de que suban al escenario, ya sea por su performance o porque recogerán un premio.

Premio Lo Nuestro 2025: ¿cómo se podrá ver el live stream?



El live stream tendrá una impresionante cobertura y podrás verlo prácticamente en todos lados.

Las redes sociales de Univision en YouTube, TikTok, Facebook y X, así como la cuenta de Instagram de Premio Lo Nuestro, tendrán la transmisión completa del live stream. No hay pretexto para que no lo sigas y veas el detrás de cámaras de esta entrega de premios.

Recuerda que adicional al live stream se transmitira Noche de Estrellas con la Alfombra Magenta y la entrega de premios por Univision, UNIMÁS y Galavisión, a partir de las 7P/6C. También la plataforma ViX se une a este festejo y tendrá para todo público la alfombra y la gran gala será solo para suscriptores de su servicio Premium.





Premio Lo Nuestro rendirá homenaje a Paquita la del Barrio

Paquita la del Barrio, cantante y compositora mexicana que dejó un legado imborrable en la música popular, será homenajeada en la edición número 37 de Premio Lo Nuestro.

Los elegidos para este tributo son Pepe Aguilar y sus hijos Leonardo y Ángela Aguilar, quienes prometen una presentación memorable para celebrar la vida y carrera de la cantante.

Premio Lo Nuestro 2025: ¿quiénes serán los conductores del live stream?



Esta iniciativa tendrá un gran elenco de conductores y aquí te presentamos a todos los confirmados.

Premio Lo Nuestro 2025: Wendy Guevara y Jomari Goyso conducirán el live stream



Los hosts de esta gran transmisión serán Wendy Guevara, la ganadora de La Casa de los Famosos México, actriz, cantante y empresaria, junto a Jomari Goyso, el experto en moda de Despierta América, quien primero estará en Noche de Estrellas como conductor y posteriormente pasará al live stream.

Wendy cuenta con 15 millones de seguidores, su carisma la ha llevado a participar en varios eventos ya como conductora y es una de las influencers más queridas. Jomari Goyso es un experto en moda con varios años de trayectoria que también ha incursionado en la conducción. Estas dos celebridades unirán su talento y entusiasmo para esta transmisión.

Wendy Guevara y Jomari Goyso serán los conductores del live stream Imagen Cortesía

Santi y Laurita y Monse Medina se sumarán al live stream de Premio Lo Nuestro 2025



Wendy y Jomari estarán acompañados de tres co-hosts: la pareja de influencers Santi y Laurita, además de Monse Medina, lo cual hará todavía más entretenido este programa especial.

Santi y Laurita, de origen colombiano y argentina, son un matrimonio querido en redes sociales por compartir sus experiencias de casados, así como la forma en que tomaron la noticia de que no podrían tener hijos y decidieron ayudar a niños en todo el mundo.

Por su parte Monse Medina, locutora e influecer hondureña, y a quien vemos en el panel de Sin Rollo de Despierta América, contribuirá con sus experiencias y chispa al éxito de este live stream.

Santi y Laurita y Monse Medina, serán co-hosts en el live stream de PLN 2025 Imagen Cortesía

Premio Lo Nuestro 2025: Amara ‘La Negra’ será la invitada especial



La conductora de Desiguales llegará como invitada durante esta transmisión que iniciará a las 6:30 PM ET y concluirá a las 11:00 PM ET.

Amara 'La Negra' será la invitada especial del live stream Imagen Cortesía

Premio Lo Nuestro 2025: Yeri Mua y Carlos Alberto Fuentes serán Los Insiders



Acompaña a estos dos influencers pondrán toda su experiencia y estarán siguiendo el detalle de lo que pasa detrás de cámaras en PLN.

Yeri Mua es originaria de Veracruz, México, tiene más de 52 millones de seguidores y ganó fama por sus tutoriales de maquillaje. En 2023 debutó como cantante y rápidamente se colocó como una de las favoritas del nuevo género reggaetón mexa.

Carlos Alberto Fuentes es una estrella de TikTok con más de 12 millones de seguidores, mientras que en Instagram tiene más de 3 millones. Frecuentemente publica videos de sincronización de labios y baile con canciones populares en español.

Yeri Mua y Carlos Alberto Fuentes serán Los Insiders en el live stream de Premio Lo Nuestro 2025 Imagen Cortesía

Premio Lo Nuestro 2025: dónde y a qué hora será la fiesta de la música latina



El jueves 20 de febrero se realizará la fiesta en el Kaseya Center de Miami, Florida y ese día conoceremos a los ganadores de la lista de nominados , la cual está integrada por 44 categorías.

La cita es a partir de las 7P/6C y puedes asistir mediante la compra de tus boletos o puedes ver la transmisión en vivo y completa de Noche de Estrellas y la entrega de premios por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.





Premio Lo Nuestro 2025: artistas confirmados para cantar en el escenario



Al término de Noche de Estrellas dará inicio la entrega de premios, ceremonia conducida este año por Alejandra Espinoza, Laura Pausini y Thalía , tres grandes figuras queridas por el público hispano en Estados Unidos.

Esta fiesta que celebra a la música latina y que este año tiene como slogan ‘Uniendo Generaciones’, ya anunció su lista de artistas confirmados para cantar y algunos de ellos son:

-Shakira

-Will Smith

-Marc Anthony

-Ángela Aguilar

-Becky G

-Camilo

-Carin León

-Ha*Ash

-Grupo Frontera

Además, este año se rendirá homenaje a Alejandro Fernández, con el Premio Lo Nuestro a la Excelencia, La India con el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria y Manuel Alejandro como Visionario de lo Nuestro. ¡No te pierdas los tributos que se preparan y muchas sorpresas más.