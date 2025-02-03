Premio Lo Nuestro 2025: ¿dónde se realizará la fiesta?

Premio Lo Nuestro 2025 tiene en su lista de nominados a 233 artistas distribuidos en 44 categorías, entre los que destacan grandes exponentes de la música latina contemporánea como Carín León, Becky G,Myke Towers y Shakira.

El evento estará amenizado por increíbles números musicales que, junto a la entrega de galardones, harán que esa velada sea inolvidable.





Dónde será la fiesta de Premios Lo Nuestro 2025



La cita es el próximo jueves 20 de febrero y la sede será el Kaseya Center de Miami, Florida, a partir de las 7P/6C. Puedes asistir al evento y ser parte de él como invitado de lujo, compra tus boletos y no te pierdas el detalle de la entrega de premios, así como los performances más increíbles.

Si no asistes al lugar del evento podrás ver todo por televisión en las señales de Univision, Galavisión, UNIMÁS y ViX. La transmisión comenzará con el especial Noche de Estrellas, un evento previo donde se analizará los outfits de las celebridades, se darán los pormenores de la celebración, contará con entrevistas exclusivas.

Una hora después, a las 8P/7C, se realizará la ceremonia de entrega de premios, con espectáculos musicales y otras grandes sorpresas. La fiesta principal estará conducida por Alejandra Espinoza, Laura Pausini y Thalía .

Prepárate porque esa noche podrás ser testigo del homenaje que se realizará a Alejandro Fernández con el Premio Nuestro a la Excelencia, mientras La India recibirá el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria y el compositor Manuel Alejandro será honrado como Visionario de lo Nuestro .

¿Qué artistas cantarán en Premio Lo Nuestro 2025?



Esta edición promete ser memorable porque en su escenario se verá a los artistas del momento, algo que solo Premio Lo Nuestro podía hacer realidad.

A continuación te enlistamos algunos de los artistas confirmados para actuar en la fiesta:

- Angela Aguilar

- Alejandra Guzmán

- Alejandro Sanz

- Becky G

- Carín León

- Camilo

- Manuel Turizo

- Prince Royce

- Shakira

- Thalía

- Tito Double P

Premio Lo Nuestro 2025: los conductores de Noche de Estrellas



Jomari Goyso se encargará de analizar la moda de todas las celebridades que desfilen por la alfombra magenta de Noche de Estrellas , mientras que el titular de El Gordo y la Flaca, Raúl de Molina, nos adelantará algunas sorpresas que veremos en Premio Lo Nuestro 2025.

Francisca, Claudia Martín y Nadia Ferreira estarán en la alfombra magenta, donde abordarán a las celebridades invitadas y a los artistas nominados en busca de algún secreto o detalle importante. Además, dentro de las sorpresas que prepara la antesala de la premiación se encuentra la presentación de tres números musicales.

Premio Lo Nuestro rendirá tributo a Paquita la del Barrio

P aquita la del Barrio, cantante y compositora mexicana que dejó un legado imborrable en la música popular, será homenajeada en la edición número 37 de Premio Lo Nuestro.

El tributo estará a cargo de Pepe Aguilar quien, junto a sus hijos Leonardo y Ángela Aguilar, prometen una presentación memorable para celebrar la vida y carrera de la cantante.

Premio Lo Nuestro 2025: los artistas más nominados de la celebración



Premio Lo Nuestro 2025 tiene un total de 233 artistas nominados y entre todos ellos destacan dos con 10 candidaturas: Carín León y Becky G .

El mexicano compite en Artista Premio Lo Nuestro del Año, Canción del Año, Canción del Año, Álbum del Año y Colaboración ‘Crossover’ Del Año, entre otras.

Becky G aparece en Canción del Año, Álbum del Año, Mejor Combinación Femenina, entre otras.

¿Dónde ver la transmisión de Premio Lo Nuestro 2025?

La transmisión en vivo de la edición 37 de Premio Lo Nuestro comenzará a partir de las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

En la plataforma ViX, el programa previo Noche de Estrellas será gratis, pero para seguir las acciones de toda la entrega de premios necesitarás una suscripción premium.

Conductores del livestream de Premio Lo Nuestro 2025

Por primera vez en la historia, también podrás seguir el evento a través de un livestream que durará cuatro horas y media a partir de las 6:30 pm ET hasta las 11:00 PM ET.



Lo podrás ver a través de las redes sociales de Univision en Youtube, Facebook, TikTok, Instagram y X y estará bajo la conducción de Wendy Guevara y Jomari Goyso.