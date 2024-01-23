Premio Lo Nuestro 2024: Peso Pluma y sus 13 nominaciones que sorprendieron a todos
El joven de 24 años es una de las sorpresas de la edición 36 de Premio Lo Nuestro, pues figura con 13 nominaciones. No te pierdas la gran fiesta el jueves 22 de febrero a partir de las 7P/6C por Univision y Galavisión.
La música mexicana y los corridos tumbados han alcanzado fama internacional con millones de reproducciones por todo el mundo. Uno de sus grandes representantes es Peso Pluma, cuyo éxito y popularidad lo colocaron como una de las grandes revelaciones de Premio Lo Nuestro 2024.
El joven sobresalió durante el anuncio de la lista de artistas nominados en las 38 categorías de esta celebración dedicada a la música latina, la de mayor historia y tradición en Estados Unidos, al ubicarse en el segundo lugar del grupo de artistas más nominados, al estar presente en 13 categorías.
Peso Pluma fue superado en su hazaña por Maluma, quien arrasó en Premio Lo Nuestro 2024 con 14 nominaciones.
¿En qué categorías de Premio Lo Nuestro 2024 está nominado Peso Pluma?
Hassan Emilio Kabande Laija, nombre verdadero de Peso Pluma, debuta en Premio Lo Nuestro con 13 nominaciones. Su producción discográfica ‘Génesis’, tienen mucho que ver en este logro, así como el éxito ‘Ella Baila Sola’ que interpreta junto a Eslabón Armado.
Estas son las categorías en las que Peso Pluma está nominado:
- Artista Premio Lo Nuestro Del Año
- Canción Del Año
- Álbum Del Año
- Remix Del Año
- Artista Revelación Masculino
- La Mezcla Perfecta Del Año (en dos ocasiones)
- Colaboración Del Año – Urbano
- Artista Masculino Del Año – Música Mexicana
- Canción Del Año – Música Mexicana
- Colaboración Del Año – Música Mexicana
- Fusión Música Mexicana Del Año
- Álbum Del Año -Música Mexicana
¿Cuándo, dónde y cómo ver en vivo Premio Lo Nuestro 2024?
La edición 36 de esta celebración, cuyo lema es 'El Poder de lo Nuestro', se realizará el jueves 22 de febrero en el Kaseya Center de Miami, Florida, y en breve se dará a conocer la lista de artistas que actuarán esa noche, quiénes serán los homenajeados de este año y más.
La transmisión en vivo podrá verse a partir de las 7P/6C por Univision y Galavisión, horario en la que iniciará Noche de Estrellas con todos los pormenores de la alfombra magenta. Una hora después arrancará la gran fiesta que este año tendrá a tres espectaculares conductoras.
Adicionalmente ViX tendrá dos transmisiones, una para suscriptores y otra para no suscriptores, de la alfombra magenta y la gran fiesta.
Si quieres asistir a la celebración puedes ingresar a ticketmaster y comprar tus boletos.
Premio Lo Nuestro 2024: Ilegales festejará 30 años de carrera artística
El grupo dominicano anunció con bombo y platillo que durante la noche de Premio Lo Nuestro festejará sus tres décadas de vida y lo hará con un gran performance que incluirá sus más grandes éxitos como ‘ El Taqui Taqui’, ‘La Morena’, ‘Como Un Trueno’ y ‘Chucuchá’, entre otros.
Ilegales ha sido ganadores de cinco Premio Lo Nuestro y actualmente se encuentra de gira en ‘La Fiesta Tour’. El grupo liderado por el productor, compositor y cantante Vladimir Dotel, sigue tan vigente como la vez que irrumpió en la escena musical a mediados de los años 90. ¡Prepárate para el gran ambiente que pondrán!