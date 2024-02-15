Premio Lo Nuestro 2024: Feid está nominado a Artista Premio Lo Nuestro Del Año

Video La fiesta de Premio Lo Nuestro 2024 inicia con Noche de Estrellas y la alfombra magenta

Premio Lo Nuestro 2024 es uno de los eventos más esperado de la música latina, donde se reconocerán a los artistas más destacados del año. En esta edición 36, uno de los cantantes con múltiples nominaciones es Feid, nominado a Artista del Año Premio Lo Nuestro 2024.

Feid, cuyo nombre real es Salomón Villada Hoyos, ha logrado consolidarse como uno de los artistas más escuchados en el mundo. El año pasado, recibió varios elogios por su álbum 'Ferxxocalipsis', el cual ha sido muy bien recibido por el público y la crítica.

El talento de Feid ha sido reconocido en Premio Lo Nuestro, donde el año pasado obtuvo una nominación en la categoría de Colaboración del Año-Urbano por su tema ‘Frikki’ en colaboración con Karol G. Sin embargo, este año logró destacar con un total de 9 y se coló dentro del grupo de los artistas más nominados .

Feid fue reconocido en diversas categorías de Premio Lo Nuestro 2024, estas son algunas de sus nominaciones: Artista del Año, Álbum del Año por 'Feliz Cumpleaños Ferxxo, te Pirateamos el Álbum', Remix del Año – ‘Polaris remix Ft. Quevedo, y Mora', Artista Masculino del Año, Canción del Año por 'Classy 101 Ft. Young Miko | Yandel 150 Ft. Yandel', Colaboración del Año pot 'Hey mor Ft. Ozuna', Álbum del Año Urbano por 'Feliz Cumpleaños Ferxxo, te Pirateamos el Álbum' y Canción del Año Pop Urbano por 'Niña Bonita Ft. Sean Paul'.

Sin duda este 2024 varios artistas colombianos lo empezaron con el pie derecho en Premio Lo Nuestro, pues además de Feid, destacan otros representantes de la música como Shakira, Camilo, Maluma, Carlos Vives, Manuel Turizo, Sebastián Yatra, Piso 21 y Silvestre Dangond quienes también recibieron varias nominaciones.

Detalles de la fiesta de Premio Lo Nuestro 2024: cuándo y dónde serán



La edición 36 de Premio Lo Nuestro se llevará a cabo el jueves 22 de febrero en el Kaseya Center de Miami, Florida. La transmisión en vivo estará a cargo de Univision, Galavisión y ViX, y dará inicio a las 7P/6C con la alfombra magenta en el especial Noche de Estrellas.

La conducción de la fiesta estará a cargo de Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale, quienes comenzarán a las 8P/7C. Durante la noche, se entregarán premios especiales a reconocidos artistas como Ana Bárbara, Don Omar y Olga Tañón, quienes serán homenajeados por su destacada trayectoria en la industria musical.

Este año 180 artistas aparecen en la lista de nominados, además de Maluma, al ser el más nominado, en 14 categorías, Peso Pluma con 13 nominaciones y Grupo Frontera con 10 nominaciones.

Recuerda que a partir de las 6P/5C/PAC tendremos la transmisión de nuestra alfombra live por TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y en la página oficial del evento.

Premio Lo Nuestro 2024: Artistas confirmados para actuar en la celebración

La fiesta de Premio Lo Nuestro 2024 contará con la participación de un elenco de artistas confirmados que prometen hacer de esta gala una noche inolvidable. Entre los artistas confirmados se encuentran: Camilo que presentará dos temas nuevos, uno en colaboración con Evaluna, Gente de Zona, el dúo cubano traerá su contagiosa energía fusionando ritmos latinos y urbanos en una actuación especial; Gloria Trevi quien estrenará su nuevo tema en medio de su exitosa gira.

Representando al regional mexicano estará Banda MS que ofrecerá un memorable performance con su estilo fresco y creativo. Y por supuesto no puede faltar Maluma, el artista más nominado de la noche promete un gran espectáculo para deleite de todos los asistentes.

Ilegales festejará 30 años de carrera artística en Premio Lo Nuestro 2024

El grupo dominicano Ilegales anunció que durante la noche de Premio Lo Nuestro festejará sus tres décadas de vida con un gran performance. Durante su actuación, interpretarán sus más grandes éxitos.

Los hosts de Noche de Estrellas en Premio Lo Nuestro 2024

La antesala de la premiación, Noche de Estrellas, contará con seis conductores en la alfombra magenta. Adamari López y Karina Banda se suman al elenco encabezado por Chiquinquirá Delgado, Raúl de Molina, Gabriel Soto y Jomari Goyso.

Durante Noche de Estrellas, se realizarán entrevistas exclusivas con los invitados a la fiesta, análisis de moda y se brindará información referente a la premiación. Además, habrá dos números musicales a cargo de Víctor Manuelle, quien recibió el Premio a la Trayectoria en 2023, y Diego Torres, con su éxito 'Mejor que Ayer'.