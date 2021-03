El duelo entre Tony Dandrades y Jomari Goyso se suma a la emoción de la tercera gala de Mira Quién Baila

No hay plazo que no se cumpla y este domingo es la fecha en la que conoceremos no solo al segundo eliminado de Mira Quién Baila Univision All Stars sino también sabremos, después de una divertida serie de dimes y diretes, en qué terminará el tan sonado duelo entre Tony Dandrades, del equipo Primer Impacto, y Jomari Goyso, conductor de Sal y Pimienta, quienes bailarán en nuestra pista.