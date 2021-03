Criterios que siguen los jueces para decidir quién gana Mira Quién Baila Univision All Stars

La novena edición de Mira Quién Baila -Mira Quién Baila Univision All Stars- incorpora un cambio importante en la forma de evaluar a las estrellas participantes. Los jueces tienen la responsabilidad completa de decidir quién gana y quién sale de la competencia, a diferencia de ocasiones anteriores cuando era el voto del público el que determinaba el destino final de los talentos del show.

Los criterios de los jueces

La dinámica de la competencia

En el último programa, cuando ya no haya más eliminaciones, los jueces decidirán quién de los finalistas merece ser proclamado triunfador de Mira Quién Baila.

