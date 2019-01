Don disciplina: Beau Casper Smart

Casper Smart ya probó las mieles de Mira Quién Baila. Ocurrió en 2017, cuando hizo un par de apariciones como juez invitado para sustituir a Roselyn Sánchez, quien debió retirarse del reality por complicaciones con su embarazo.

Entonces compartió la mesa de jueces con Johnny Lozada y Javier ‘Poty’ Castillo, para evaluar a Alejandro Nones, Ana Patricia, ChikyBombom, Danell Leyva, Dayanara Torres, Franco Noriega, Ektor Rivera, Marlene Favela, Pablo Montero y Victoria ‘La Mala’, en la edición en que la reina de belleza se coronó como ganadora.



Su árduo trabajo como coreógrafo lo colocó en una de las sillas del jurado de Mira Quién Baila All Stars.

Beau 'Casper' Smart cuenta con más de una década de experiencia como bailarín. Su popularidad creció a partir de 2011 cuando el coreógrafo se relacionó con la cantante y actriz Jennifer Lopez, a quien conoció durante la grabación del videoclip Dance again, en ese momento Casper tenía 24 años. El noviazgo terminó en junio de 2014.



Smart nació el 6 de abril de 1987, en Anaheim, California. Ha trabajado como bailarín para Beyoncé, Nicki Minaj, Eminem, Jordin Sparks, David Guetta y participaría en la última gira de Michael Jackson, This is it. También apareció en tres episodios de Glee.

Su trabajo no se ha limitado al universo musical, Casper ha incursionado en el mundo del cine; ha actuado en las películas ‘Dirty Dancing’, ‘The Perfect Match’, ‘Street’, en las que ha interpretado desde a un luchador de la UFC hasta a un entrenador de futbol juvenil.



También ha sido invitado a aparecer en series de TV como Instant Crush, Shameless, Shades of Blue, Restored Me, Benched, The Big Bang Theory y How I Met Your Mother.

También ha actuado en los videos Mayores, de Becky G Feat. Bad Bunny, The Night Is Still Young de Nicki Minaj, Where Them Girls At David Guetta Feat. Flo Rida y Nicki Minaj y, obviamente, en Dance Again de Jennifer Lopez Feat. Pitbull. Colaboró en el programa de concursos Fake Off como juez.

Impecable: el baile de Migbelis que conquistó (literalmente) a Casper Smart Cargando galería



Fue criado en el condado de Orange, es el más chico de cinco hermanos. Desde pequeño tocó el saxofón en la escuela. Su primera incursión en el mundo del baile ocurrió a los 18 años, cuando se entregó a los movimientos agresivos y al estilo libre del krumping. Su trayectoria incluyó ganar un concurso de baile y colaborar en el equipo de Tommy the Clown.

Sus actividades favoritas son el boxeo, el muay thai, el jiu jitsu, le encanta andar en patineta y en motocicleta.