Jenni Rivera no permitió que su hija Jacqie y su hermana Rosie se odiaran (por el amor de un hombre)

“(Mike Campos) no fue el amor de mi vida, no fue algo grande, fue algo pequeño yo lo tuve que aceptar y seguimos adelante. Tuve que decidir. Yo no voy a dejar que nada ni nadie nos separe (a ella y su sobrina)... Con el tiempo, cuando uno perdona, cuando uno deja ir y deja su mente libre, todo funciona. Y créeme, después de un tiempo yo ya no veía eso, yo ya veía a mi sobrina feliz, veía que ella se sentía plena, que él la respetaba y la amaba”, relató.