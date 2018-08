Rosie Rivera vive en peligro de eliminación, pero no le echa la culpa a Sara Corrales

La empresaria y predicadora Rosie Rivera está nominada por segunda ocasión en Mira Quién Baila ; esta vez no fueron los jueces los que tomaron la decisión sino sus mismos compañeros. Atónita quedó mientras escuchaba que detrás de ella, cada uno iba mencionando el nombre de su contrincante, Paul Stanley. Se llevaba las manos al rostro… como si presintiera el desenlace.

Al culminar la gala, la hermana de Jenni Rivera negó que tuviera coraje o resentimiento con sus compañeros, a quienes justificó: “No tiene nada que ver, mis compañeros estaban en una posición difícil". "Si quieren encontrar chisme y cizaña no lo van a encontrar en mií porque mi corazón es de Jesucristo y yo la voy amar (a Sara Corrales) haya votado por mi o no es un reality, es una competencia y no le debo de guardar rencor en ningún momento”.