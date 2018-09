Sara Corrales denuncia bullying en la infancia: “Me decían gorda y modelo fracasada”

El camino que Sara Corrales ha recorrido para llegar hasta donde está no ha sido sencillo. Sometida a una fuerte disciplina desde los cinco años —edad en la que comenzó en el mundo del modelaje—, Sara tenía claro que quería ser actriz, y ni el bullying del que fue víctima en la niñez la hizo desistir de su meta, que hoy es una realidad.

En exclusiva para Univision Entretenimiento, la actriz colombiana de 33 años de edad recuerda lo difícil que fue su infancia, no sólo por el alcoholismo de su padre, sino por ser víctima de bullying: “La época del colegio no fue ni cinco de fácil. Soy modelo desde que tengo cinco años y éramos un colegio de sólo mujeres; entonces, por supuesto, me tiraban durísimo. Yo salía en revistas, catálogos, y entonces las niñas recortaban mi cara y se la ponían al cuerpo de un cerdito”, recuerda Sara mientras sus ojos comienzan a llenarse de lágrimas.

Se nota que en su momento le dolió bastante, y aunque pasó hace muchos años, aún le duele al recordarlo: "Pegaban los recortes o escribían en las paredes de los baños, en los lockers: ‘Sara es gorda, fea y una modelo fracasada, Sara Corrales es la peor, Sara Corrales es una p…'. Escribían de todo, y yo era una niña, una adolescente y eso para mí fue muy fuerte”.

Todo era una pesadilla. Llegar al colegio, salir al recreo... Fue gracias a su madre que salió adelante y siguió sus sueños, sin necesidad de recurrir a terapia psicológica: “Mi mamá siempre me apoyó muchísimo y me decía: 'no le pares bola a todas estas niñas, tu haz de cuenta que no las escuchas, esas niñas tal vez quisieran hacer lo que tú estás haciendo'. Pedí que me sacara del colegio, porque sufrí horrible”.

La actriz colombiana tenía muy clara su meta, por lo que en lugar de pensar en la posibilidad de abandonar su sueño, lo que pidió fue que la cambiarán de escuela: “Desde muy pequeña tenía claro lo que quería ser. Estudié diseño de modas porque me gustaba mucho, pero yo desde chiquita cuando me preguntaban '¿Tú qué quieres ser?', nunca dije 'astronauta', yo no decía 'enfermera'. Yo decía 'actriz'. Y comencé a modelar porque de alguna manera tenía contacto con las cámaras, con el medio y empecé a estudiar actuación”.

Ya más grande, en plena carrera de actuación, el bullying no cedió: "Dejé de ser la modelo fracasada en el colegio para convertirme en la actriz fracasada". Fue entonces que siguió preparándose y volviéndose más dura ante las críticas: "y empezó esta Sara fuerte", que estuvo dándole y dándole. Ahora Sara puede mirar hacia atrás y decir: "¡mira! Valió la pena”.