Rosie Rivera y su exmarido limaron asperezas por Kassey (y la joven nos cuenta cómo les va)

La hermana de Jenni Rivera relató en su libro ‘Mis pedazos rotos’ lo mal que la pasó a lado de su primer esposo, con el que se casó aunque su familia no lo quería. “Este hombre me maltrataba muchísimo; todos los nombres feos que se les puede decir a una mujer me los habían dicho a mí. Y lo triste es que yo me lo creí, pensé que mi vida no valía nada. Tenía una niña de dos años y pensaba que mi vida sería mejor sin ella. (En una ocasión) me acosté a media noche en la calle, borracha y gritándole a Dios que me matara”.