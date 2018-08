Jenni Rivera estuvo 'presente' en Mira Quién Baila

Doña Rosa Saavedra, madre de la fallecida Jenni Rivera, se encargó de que la llamada ‘Diva de la Banda’ estuviera presente en la segunda gala de Mira Quién Baila, donde según contó, su hija Rosie está haciendo realidad el sueño que tenía su hermana mayor para ella. "Ella quería que su hermana bailara, que actuara, que cantara", reveló la matriarca de la familia Rivera.

A casi seis años de la muerte física de Jenni Rivera, Rosie Rivera decidió utilizar sus talentos artísticos y doña Rosa lo celebró, teniendo a su hija mayor presente. “ Jenni está todo el tiempo con nosotros, en espíritu, en el corazón, la tenemos. Y claro, ella para donde quiera va”, dijo en exclusiva a Univision Entretenimiento.

La matriarca de la dinastía Rivera llegó muy elegante al programa Mira Quién Baila donde presumió una blusa negra, de lunares blancos, y un sombrero negro que le perteneció a Jenni. “Ella me lo regaló", expresó con un brillo particular en su mirada. Heredó "todos los sombreros de Jenni y ahí los tengo. Eso fue lo que me tocó de mi hija cuando repartieron y también tenemos bolsas que ella usó y me tocaron algunas, pero los sombreros sí me los pongo”.

Es la manera en la que Doña Rosa hace que su hija esté presente en los momentos más importantes para su familia, lo cual Rosie Rivera le agradeció. “Yo necesitaba que mi mami estuviera aquí, he estado tanto tiempo lejos de casa y de los míos que necesitaba tenerla aquí, abrazarla, que me apoyara, sentirla y le agradezco tanto su apoyo”, expresó.

Doña Rosa también dijo lo orgullosa que se sentiría Jenni al ver a su “hermanita” en la pista de Mira Quién Baila: “Yo sé que si Jenni la viera bailar, le daría un gran gusto”, aseguró.

Rosie Rivera, por su parte, aclaró que su hermana mayor "Jenni, sabía perfectamente que a mí no me gustaba el mundo del entretenimiento y del espectáculo, es algo de mucho sacrificio, y de estar expuesto ante los medios de comunicación. Yo soy feliz en mi casita con mi familia y predicando la voz de Cristo, pero claro que me hace sentir llena de amor saber que ella estaría feliz y al igual que mis hijos que me ven en este reto dando lo mejor de mí”.

Doña Rosa no pudo contener las lágrimas después de ver a su hija Rosie en la pista bailando el tema ‘María Bonita’ de Agustín Lara, en versión vals. “Se ve tan bella... que me siento muy orgullosa”, comentó mientras secaba sus lágrimas, que no solo eran de orgullo, también de tristeza y melancolía.

Y es que la última vez que la madre de Los Rivera estuvo en México, fue en Televisa acompañando a su hija Jenni a grabar un reality show de canto. “Fue en noviembre de 2012 cuando estuve acompañando a Jenni justo en el foro de aquí a lado. Recuerdo muy bien ese día y fue la última vez que vine a México”, recordó sobre ese momento, un mes antes de que su hija falleciera en un trágico accidente aéreo el 9 de diciembre de ese mismo año.