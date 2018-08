A Sara Corrales le duele todo y el doctor le recomendó una semana de descanso 😱

La actriz colombiana Sara Corrales confesó a Univision Entretenimiento que reducirá un poco la intensidad de sus bailes en la competencia Mira Quién Baila, debido a las múltiples lesiones que sufre y que pueden complicarse si no se cuida. "El doctor me dice que tengo una neuritis costal y que debo reposar una semana. Yo no puedo parar y menos a esta altura de la competencia", contó enérgica desde los ensayos para esta quinta gala.

Contrario a su colega, la rusa Irina Baeva, que por una lesión renunció a Mira Quién Baila a pesar de que el público la salvó con sus votos, Sara Corrales estableció junto a sus médicos un plan que le permitirá dar lo mejor en la pista mientras su salud mejora. "Estamos haciendo fisioterapia. Todos los días le estamos dando una hora, súper intenso, todos los días. Además de medicamentos e inyecciones”, detalló la intérprete de Cindy Reyna, en 'Despertar contigo'.

Sara Corrales demuestra por qué es la villana más deseada Cargando galería



Son tres las lesiones que le causan molestias a la actriz; su costilla derecha, su columna vertebral y las plantas de sus pies. “ Tengo un problema en la costilla, tengo las plantas de los pies bastante inflamadas y tengo un problema en la columna, pero estoy tomando analgésicos y relajantes musculares. Me echo cremas que anestesien la zona, porque me pongo una crema antes de salir (a la pista de baile) que me adormece en el momento y al otro día amanezco mucho peor, pero no pasa nada porque ya bailé", dijo la actriz que ha demostrado tener un talento extraordinario para el baile.

El pasado domingo, al terminar la cuarta gala de Mira Quién Baila, Sara Corrales ya estaba en su casa cuando el dolor que sentía se intensificó: “ Llegó el momento en que pensé que no podía seguir en la competencia porque no podía ni respirar; respirar me dolía. Finalmente fui al doctor y en resumen me explicó que tengo una inflamación de los nervios de las costillas, debido al sobreentrenamiento, a la cantidad de horas (que ensaya) y por los impactos de la lambada en una de las levantadas”.

Por estrictas razones médicas es que la actriz colombiana no ejecutará cargadas en la quinta gala de Mira Quién Baila. Bailará swing con una coreografía más sencilla para dar tiempo a que sanen sus lesiones. “Lo que se acordó fue hacer cosas más tranquilonas. Ya no puedo hacer acrobacias, ya no puedo hacer saltos ni cosas locas que era lo que más me gustaba. Vayamos viendo la siguiente semana cómo me siento y solamente el día a día me ira diciendo qué puedo ir logrando”, anticipó la ojiverde.

Sara Corrales está decidida a seguir bailando fuera del programa, ya que considera que va por buen camino para ser una bailarina profesional. “Descubrí esta pasión y yo quiero hacer esto. Mira Quién Baila me hizo despertar esto del baile tan hermoso y claro que sí, voy a tomar clases y lo voy a tomar muy en serio, lo voy a hacer de verdad y quiero seguir bailando siempre”, compartió entusiasmada.

Sara Corrales, camaleónica, intensa y apasionada en Mira Quién Baila y otras pistas Cargando galería



“Yo hago lo que sea, yo me inyecto, me tomo pastillas, la que sea, pero yo quiero seguir y si el médico me dice que no puedo hacerlo busco una segunda opinión que me diga que sí puedo bailar”, dijo la actriz que está investigando sobre tratamientos a los que se someten deportistas de alto rendimiento para no abandonar las competencias.