Latin GRAMMY 2024: inscripciones y cómo se elige a los nominados

Seguramente te has preguntado cómo es el proceso para la selección de nominados que cada año presenta La Academia Latina de la Grabación para la Entrega Anual del Latin GRAMMY. Aquí te contamos cómo es paso a paso y te invitamos a no perderte la gran celebración el jueves 14 de noviembre en la transmisión completa en vivo que, a partir de las 7P/6C, tendrán Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

¿Cómo se elige a los nominados al Latin GRAMMY?

El primer paso es que miembros de La Academia y compañías disqueras inscriban las grabaciones y los videos que ellos consideran merecen el reconocimiento de un Latin GRAMMY.

Pueden inscribirse aquellos materiales lanzados en el año de elegibilidad (en este caso del 1 de junio del 2023 al 31 de mayo del 2024) establecido por La Academia.

En segundo lugar, un grupo de expertos de La Academia se encarga de revisar que las grabaciones inscritas están ubicadas en las categorías apropiadas, por ejemplo, música urbana o rock. Para ello convoca a sesiones en las que participan más de 100 expertos en varios géneros quienes no califican el valor artístico, solo certifican que la grabación inscrita esté en la categoría apropiada.

Una vez corroborada esta información, los miembros votantes seleccionan a los nominados en una primera planilla que se les envía. A cada uno se les pide que voten solo en las categorías que son expertos y se les permite votar en las cuatro generales de Grabación Del Año, Álbum Del Año, Canción Del Año y Mejor Nuevo Artista.

Las nominaciones finales son determinadas por comités nacionales de revisión de nominaciones conformados por miembros votantes de Estados Unidos e Iberoamérica.

Después de que se anuncia la lista de nominados se abre el proceso de votación para elegir a los ganadores de cada categoría .

Latin GRAMMY 2024: dónde será la fiesta, artistas homenajeados y más



No te pierdas este jueves 14 de noviembre La 25ª Entrega Anual del Latin GRAMMY , será una noche muy especial en la que además de celebrar cinco lustros de vida se contará con la participación de grandes artistas. La sede de este año será el Kaseya Center de Miami, Florida.

En cuanto a artistas homenajeados, Carlos Vives, recibirá el reconocimiento de Persona del Año 2024 en una noche enorme con la presencia del intérprete y de todos los artistas que le rendirán tributo.

Además, se ha anunciado que Albita, Lolita Flores, Alejandro Lerner, Los Ángeles Azules, Draco Rosa y Lulu Santos recibirán el Premio a la Excelencia Musical por sus contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades. Mientras que Ángel ‘Cucco’ Peña y Chucho Rincón recibirán el Premio del Consejo Directivo por sus contribuciones a la música latina. Estos premios se entregarán en el marco de la semana del Latin GRAMMY, es decir, días antes de la premiación.

Premios Latin GRAMMY 2024: Ángela Aguilar, Joe Jonas, Jon Bon Jovi y más artistas que cantarán en la fiesta



Como cada año La Academia Latina de la Grabación echará la casa por la ventana con este festejo. Más de 30 artistas han confirmado su presencia entre los que se encuentran Ángela Aguilar, Anitta, Becky G, Jon Bon Jovi, Joe Jonas, Juan Luis Guerra, Luis Fonsi, David Bisbal, entre muchos más.

Artistas como Danny Ocean, Álvaro Díaz, Emilia, Ela Taubert, Elena Rose, Kali Uchis, por mencionar algunos, cantarán por primera vez en este escenario y presentarán grandes performances.

Latin GRAMMY 2024: Noche de Estrellas, conductores y qué habrá



La antesala de la edición 25 de los Latin GRAMMY promete el mejor contenido con entrevistas exclusivas con los invitados, momentos detrás de cámaras, algunos de los primeros ganadores de la noche y un vistazo a los mejores looks.

Noche de Estrellas iniciará a las 7P/6C y tendrá cuatro conductores, entre las que se encuentran Chiquinquirá Delgado y Clarissa Molina.

Como novedad, presentará un segmento del Best New Artist Showcase, evento donde se destaca a los nominados a Mejor Nuevo Artista.

Latin GRAMMY 2024: Roselyn Sánchez será la conductora y Juanes figura como uno de los presentadores

Roselyn Sánchez estará al frente del festejo de los Latin GRAMMY 2024 como la conductora de la ceremonia. Será la séptima vez que la también actriz tenga un rol tan importante.

Alejandro Sanz, Andy García, Chiquis, Gloria Estefan, Goyo, Juanes, Julieta Venegas, Mon Laferte, Nathy Peluso, Pepe Aguilar y Rauw Alejandro serán las estrellas encargadas de presentar los premios, los números musicales y otras grandes sorpresas.

¿Dónde ver los Latin GRAMMY 2024?