Latin GRAMMY 2025: Carlos Rivera, Eduin Caz, Nicki Nicole y más famosos que entregarán los premios
Una vez que termina la antesala Noche de Estrellas y el paso de las celebridades por la alfombra roja, llega el gran momento de la premiación. Ellos son los presentadores que entregarán los galardones en Latin GRAMMY 2025.
Disfruta la transmisión en vivo de los Latin GRAMMY 2025 el jueves 13 de noviembre a las 8P/7C por Univision, Unimas, Galavision y VIX, precedida por una antesala con Noche de Estrellas de una hora que comienza a las 7P/6C.
Latin GRAMMY 2025 otorgará premios en 60 categorías, mismas que reconocen el talento de músicos, cantantes, compositores, productores y demás profesionales relacionados con la industria musical latina.
Latin GRAMMY 2025: los presentadores que entregarán los premios
Además de los hosts de La Noche Más Importante de la Música Latina, que son Maluma y Roselyn Sánchez, Latin GRAMMY contará con la presencia de importantes celebridades que se encargarán de entregar los premios a los ganadores. Ellos son:
- Carlos Rivera
- Daisy Fuentes
- Enrique Bunbury
- Eduin Caz (Grupo Firme)
- Fariana (quien además está nominada a Mejor Álbum de Música Urbana por ‘Underwater’)
- Jhonny Caz (Grupo Firme)
- Kany García
- Lupita Infante (cuyo tema '¿Seguimos o No?' está nominado a Mejor Canción Regional Mexicana)
- Miguel Rojas
- Mon Laferte (también nominada a Mejor Video Musical Versión Larga por 'Mon Laferte, Te Amo')
- Nicki Nicole (además está nominada a Mejor Álbum de Música Urbana por'Naiki')
- Richard Marx
- Silvestre Dangond (también está nominado a Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato por 'El Último Baile')
- Trueno (además está nominado a Mejor Canción de Rap/Hip Hop por 'Fresh' y ‘Parriba’, y Mejor Canción Urbana por 'En La City')
- Yandel (también está nominado a Mejor Interpretación Reggaetón por 'Reggaetón Malandro' y a Mejor Álbum de Música Urbana por 'Elyte')
Latin GRAMMY 2025: cómo ver en vivo los premios y la alfombra roja
Latin GRAMMY 2025 se celebrará el jueves 13 de noviembre y podrás disfrutarlo en vivo a través de la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX.
La antesala Noche de Estrellas y la alfombra roja darán inicio a las 7P/6C, mientras que la ceremonia de premiación y los shows musicales comenzarán a las 8P/7C.
También puedes seguir la cobertura minuto a minuto en el liveblog en la página web de Latin GRAMMY 2025 en Univision.
Latin GRAMMY 2025: todos los hosts de la Noche Más Importante de la Música Latina
Latin GRAMMY 2025 contará con talentosos y carismáticos presentadores. La ceremonia de premiación estará a cargo del cantante Maluma y la actriz Roselyn Sánchez
En cuanto a la antesala Noche de Estrellas, los presentadores serán: Alejandra Espinoza, Borja Voces, Chiqui Delgado y Raúl de Molina.
Los conductores del livestream Latin GRAMMY 2025 Backstage serán: Migbelis Castellanos, Jomari Goyso y Marko.
Latin GRAMMY 2025 Backstage es el livestream que contará con entrevistas exclusivas y acceso al backstage de todo lo que ocurre con tus artistas favoritos, antes como después de que suban a cantar al escenario o para recibir los galardones en las 60 categorías que se premiarán este año.
El livestream de Latin GRAMMY 2025 iniciará su transmisión a las 6:30P/5:30C con la llegada de los artistas a la red carpet, y continuará durante la ceremonia de premiación y los performances.
Disfruta Latin GRAMMY 2025 Backstage en las redes sociales de TelevisaUnivision: YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y X, así como en la página web.