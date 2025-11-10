Latin GRAMMY 2025: Carlos Rivera, Eduin Caz, Nicki Nicole y más famosos que entregarán los premios

Video Karol G derrochará talento y belleza en el escenario de Latin GRAMMY 2025

Latin GRAMMY 2025 otorgará premios en 60 categorías, mismas que reconocen el talento de músicos, cantantes, compositores, productores y demás profesionales relacionados con la industria musical latina.

Latin GRAMMY 2025: los presentadores que entregarán los premios

Además de los hosts de La Noche Más Importante de la Música Latina, que son Maluma y Roselyn Sánchez, Latin GRAMMY contará con la presencia de importantes celebridades que se encargarán de entregar los premios a los ganadores. Ellos son:

Latin GRAMMY 2025: cómo ver en vivo los premios y la alfombra roja

La antesala Noche de Estrellas y la alfombra roja darán inicio a las 7P/6C, mientras que la ceremonia de premiación y los shows musicales comenzarán a las 8P/7C.

También puedes seguir la cobertura minuto a minuto en el liveblog en la página web de Latin GRAMMY 2025 en Univision.

Latin GRAMMY 2025: todos los hosts de la Noche Más Importante de la Música Latina

Latin GRAMMY 2025 contará con talentosos y carismáticos presentadores. La ceremonia de premiación estará a cargo del cantante Maluma y la actriz Roselyn Sánchez

En cuanto a la antesala Noche de Estrellas, los presentadores serán: Alejandra Espinoza, Borja Voces, Chiqui Delgado y Raúl de Molina.

Los conductores del livestream Latin GRAMMY 2025 Backstage serán: Migbelis Castellanos, Jomari Goyso y Marko.

Latin GRAMMY 2025: en dónde ver el livestream con lo mejor del backstage

El livestream de Latin GRAMMY 2025 iniciará su transmisión a las 6:30P/5:30C con la llegada de los artistas a la red carpet, y continuará durante la ceremonia de premiación y los performances.