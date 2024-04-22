Latin American Music Awards 2024: Rauw Alejandro está nominado en la categoría Artista Del Año

Rauw Alejandro se ha consolidado como uno de los grandes exponentes del género urbano y así lo ha demostrado al conseguir seis nominaciones para los Latin American Música Awards, entre las que destaca la de Artista del Año, categoría en la que compite junto a misma que comparte junto a Bad Bunny,

Carin León, Eslabón Armado, Feid, Fuerza Regida, Karol G, Peso Pluma, Romeo Santos y Shakira.

Rauw Alejandro es originario de Puerto Rico, en su juventud probó suerte como futbolista, sin embargo, decidió dejar el deporte para desarrollarse como músico. Su primer sencillo, ‘Inevitable’, lo lanzó en el año 2014 y fue hasta el 2020 cuando lanzó ‘Afrodisiaco’, su primer álbum y desde entonces se ha mantenido como uno de los favoritos del público.

Otras nominaciones de Rauw Alejandro en los Latin American Music Awards

Este 2024 su disco ‘Playa Saturno’ Rauw Alejandro está nominado para ‘Álbum del Año’ y ‘Mejor Álbum Urbano’. Además, ‘Beso’, tema que grabó con Rosalía, destaca como Mejor Canción del Año. El puertorriqueño también compite como Artista Streaming del Año y Mejor Artista Urbano.

Latin American Music Awards 2024: ¿Cuándo, dónde y a qué hora será la ceremonia?



El jueves 25 de abril prepárate para ser parte de la gran fiesta de los Latin American Music Awards 2024 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. Esta noche promete ser inolvidable, contará con la presencia de invitados especiales, grandes performances además de los nominados y por supuesto el público asistente

Los anfitriones de la noche serán tres grandes y reconocidos artistas en el mundo del entretenimiento: Thalía, Alejandra Espinoza, Becky G y Carlos Ponce.

La transmisión en vivo comenzará a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX. No te pierdas todos los detalles de la alfombra roja, la moda y los momentos destacados de esta celebración.

Este año, la lista de nominados incluye 27 categorías, una más que en 2023, y cuenta con la participación de 76 artistas.

Latin American Music Awards 2024: Todos los detalles de Noche de Famosos



Con Noche de Famosos tendrás la oportunidad de ver lo que sucede tras bambalinas en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. Además podrás ver desde la llegada de las estrellas, el backstage hasta los pasillos de los camerinos, y más.

La antesala de los Latin AMAs 2024 contará con la presencia de tres conductores: Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Amara La Negra, y la experta en moda, Yayis Villarreal. Durante una hora de transmisión, compartirán detalles e información exclusiva con la audiencia.

Latin AMAs 2024: Qué artistas actuarán en la celebración a la música latina

Para la novena edición de los Latin American Music Awards 2024 varios artistas destacados se presentarán en vivo el escenario del MGM Grand Garden Arena. Entre ellos se encuentran Thalía, Marc Anthony, Carin León, Farruko, Peso Pluma, y Thalía, quien además será la conductora

de los Latin AMAs 2024. También actuarán AB Quintanilla, Banda MS, Danny Ocean, entre otros.

Si deseas ser parte de una de las premiaciones más esperadas del año, puedes asistir al MGM Grand Garden Arena. Adquiere tus boletos lo antes posible, ya que las localidades se están agotando. ¡No pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia única!