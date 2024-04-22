Latin American Music Awards 2024: Peso Pluma está nominado en la categoría Artista Del Año

El reconocido cantante originario de Guadalajara, Jalisco, Peso Pluma ha sido honrado con varias nominaciones en los Latin American Music Awards 2024, destacando en la categoría de Artista Del Año.

PUBLICIDAD

Su éxito Ella Baila Sola', en colaboración con Eslabón Armado, ha sido uno de los temas más populares en la historia del género hasta la fecha. Además, su tema 'El Belicón' le ha permitido colaborar con otros destacados músicos del género regional mexicano, como Natanael Cano y el Grupo Fuerza Regida.

Peso Pluma cuenta con 12 nominaciones en los Latin AMAs, incluyendo Artista del Año, Nuevo Artista Del Año, Canción Del Año, Canción Global Latina del Año, Mejor Colaboración Regional Mexicano por 'Ella Baila sola' en colaboración con Eslabón Armado, Álbum Del Año, Mejor Álbum Regional Mexicano por 'Génesis', Colaboración Del Año por 'La Bebé en colaboración con Yng Lvcas, Artista Streaming Del Año, Gira Del Año por Doble P Tour 2023, Artista Global Latino del Año, y Artista Regional Mexicano. Sin duda, estas nominaciones son un gran reconocimiento a su talento y contribución a la música.

Latin AMAs 2024: Qué cantantes actuarán en la gran fiesta

La novena edición de los Latin American Music Awards 2024 contará con la presencia de varios artistas destacados. Marc Anthony, Carin León, Farruko, Peso Pluma, y Thalía, quien además será la conductora de los Latin AMAs 2024, se presentarán en vivo en el escenario. También actuarán AB Quintanilla, Banda MS, Danny Ocean, entre otros.

Latin AMAS 2024: Los artistas más nominados

En los Latin American Music Awards 2024, Feid y Peso Pluma encabezan la lista de los más nominados este año con 12 nominaciones cada uno. Les siguen Bad Bunny y Grupo Frontera, con 11 nominaciones cada uno, y las talentosas colombianas Karol G y Shakira, con 9 nominaciones cada una.

PUBLICIDAD

Por su destacado legado musical, la agrupación originaria de Mazatlán, Sinaloa, Banda MS, será galardonada con el premio Latin AMA Legacy.

Ricardo Montaner será honrado con el Latin AMA Legacy por su legado, siendo uno de los artistas más reconocidos en el mundo hispanohablante y uno de los exponentes más importantes de la música latina.

Yandel será reconocido con el Latin AMA Pioneer. El reggaetonero, en esta edición, cuenta con cuatro nominaciones, tres de ellas por el tema ‘Yandel 150’ en las categorías Canción Del Año, Colaboración Del Año y Mejor Canción – Urbano. Gracias al tema ‘Borracho y Loco’ junto a Myke Towers, Yandel está nominado a Mejor Colaboración – Urbano.

Latin AMAs 2024: ¿Cuándo, dónde y a qué hora será la ceremonia?

El próximo jueves 25 de abril, te invitamos a ser parte de la gran celebración que se llevará a cabo en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada. Este evento promete reunir a una gran cantidad de invitados, artistas en escena, nominados y amantes de la música.

La noche estará bajo la conducción de cuatro personalidades destacadas del entretenimiento: Thalía, Alejandra Espinoza, Becky G y Carlos Ponce. La transmisión en vivo dará inicio a las 7P/6C a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Los Latin American Music Awards 2024 presentan este año una lista de nominados que abarca 27 categorías, una más que en 2023, y cuenta con la participación de 76 artistas.

Latin AMAs 2024: Noche de Famosos, todos los pormenores de la antesala a los premios

La antesala de los Latin AMAs 2024 estará a cargo de Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Amara La Negra, y la experta en moda, Yayis Villarreal. Durante una hora de transmisión, estos famosos compartirán detalles e información exclusiva de la ceremonia.

PUBLICIDAD

Noche de Famosos promete ser una experiencia inolvidable, llena de música, moda y mucho más. Aquí tendrás la oportunidad única de ver lo que sucede detrás de cámaras, desde la llegada de las estrellas hasta el ajetreo y bullicio del backstage y los camerinos.

Si quieres ser parte de una de las premiaciones más esperadas del año, no pierdas la oportunidad de asistir al MGM Grand Garden Arena. Adquiere tus boletos lo antes posible. ¡No te pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia única!