Latin American Music Awards 2024: Karol G está nominada en la categoría Artista Del Año

Los Latin American Music Awards están a unos días de realizarse y por fin sabremos quiénes son los máximos ganadores este año. Gracias a sus nueve nominaciones, Karol G podría ser una de las estrellas de la noche.

PUBLICIDAD

La intérprete de ‘Mañana Será Bonito’ destaca en la categoría Artista Del Año, en la que están nominados también Bad Bunny, Carin León, Eslabón Armado, Feid, Fuerza Regida, Peso Pluma, Rauw Alejandro, Romeo Santos y Shakira.

En qué categorías de los Latin American Music Awards 2024 está nominada Karol G



Las otras ocho categorías en las que figura la colombiana son: Canción Del Año, Álbum Del Año, Artista Streaming Del Año, Gira Del Año, Artista Global Latino Del Año, Mejor Artista – Urbano, Mejor Álbum – Urbano, Mejor Canción – Urbano.

Su producción ‘Mañana Será Bonito’ está nominado a Álbum Del Año y Mejor Álbum – Urbano. El éxito ‘TQG’ que canta junto a Shakira le dio dos nominaciones: Canción Del Año y Mejor Canción – Urbano.

Karol G es parte del grupo de los artistas más nominados este año, siendo superada por Feid y Peso Pluma, quienes tiene 12 nominaciones, cada uno.

Latin AMAs 2024: Dónde y a qué hora son, artistas confirmados y más



El jueves 25 de abril se realizará la novena edición de Latin American Music Awards 2024 desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. La cita es a partir de las 7P/6C.

Ese día conoceremos a los ganadores de las 27 categorías que integran la lista de artistas nominados de esta premiación. La fiesta será conducida por Thalía, Alejandra Espinoza, Carlos Ponce y Becky G.

Se vivirán grandes momentos, ya que tendremos lanzamientos musicales y el escenario verá el debut de muchas estrellas. Entre los artistas confirmados se encuentran Arcángel, nuestra host Thalía, Mora, Nacho, Wisin, Farruko, Peso Pluma, Marc Anthony, Nacho, Justin Quiles, Yng Lvcas, Gabito Ballesteros, entre otros.

PUBLICIDAD

¿Cómo puedes ver la fiesta de los Latin AMAs 2024?



El público que lo desee puede asistir al MGM Grand Garden Arena y adquirir sus boletos para ser parte de una de las premiaciones más esperadas del año. Apresúrate porque las localidades se acaban.

Si no puedes acudir a Las Vegas puedes ver todo lo que sucede alrededor de esta fiesta en la transmisión en vivo que este jueves 25 de abril, a partir de las 7P/6C, tendrán Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Además, del lunes 22 al jueves 25 de abril disfruta de los livestreams que habrá con información exclusiva del evento e imágenes backstage. Consulta los horarios AQUÍ .