Latin American Music Awards 2024: Eslabón Armado está nominado en la categoría Artista Del Año

Falta muy poco tiempo para que se realice la entrega de los Latin American Music Awards 2024 en Las Vegas, Nevada, premiación que será transmitida en vivo el jueves 25 de abril por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, a partir de las 7P/6C.

Ese día conoceremos a los ganadores de su lista de nominados de donde destaca el grupo Eslabón Armado, presente en 8 categorías, siendo una de ellas la de Artista Del Año donde también están nominados Bad Bunny , Carin León, Feid, Fuerza Regida, Karol G, Peso Pluma, Rauw Alejandro, Romeo Santos y Shakira.

¿En qué categorías de Latin AMAs 2024 está nominado Eslabón Armado?



Además de Artista Del Año el grupo está nominado a Canción Del Año, Álbum Del Año, Artista Streaming Del Año, Canción Global Latina Del Año, Mejor Dúo o Grupo Regional Mexicano, Mejor Álbum Regional Mexicano y Mejor Colaboración Regional Mexicano.

Su tema ‘Ella Baila Sola’ a lado de Peso Pluma, está nominado a Canción Del Año, Canción Global Latina Del Año y Mejor Colaboración Regional Mexicano. En el caso de su producción 'Desvelado' está nominado a Álbum Del Año y Mejor Álbum Regional Mexicano.

Latin American Music Awards 2024: Noche de Famosos y artistas que cantarán en la novena edición



La antesala de la premiación se llamará Noche de Famosos , un espacio en el que por primera vez se podrá ver todo lo que pasa detrás de bambalinas. Los conductores serán Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Amara La Negra y Yayis Villarreal.

Iniciará a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX y el público tendrá acceso al punto donde llegarán las estrellas, el backstage, los camerinos y también habrá el esperado análisis de la moda que visten los artistas esa ocasión.

Una hora despúes dará inicio la fiesta que tendrá a Thalía, Alejandra Espinoza y Carlos Ponce como conductores con un gran elenco de artistas confirmados . Entre los cantantes que estarán en este escenario se encuentran Marc Anthony, Peso Pluma, Justin Quiles, Farruko, Sergio George, Zhamira Zambrano, Nacho, entre otros.

No te pierdas esta celebración pues tendremos lanzamientos mundiales de temas, pero también el debut de muchos artistas en nuestro escenario. Además, Banda MS, Ricardo Montaner y Yandel serán las figuras homenajeadas de este año .

¿Cómo ver la fiesta de los Latin AMAs 2024?



El público que lo desee puede asistir al MGM Grand Garden Arena y adquirir sus boletos para ser parte de una de las premiaciones más esperadas del año. Apresúrate porque las localidades se acaban.

Si no puedes acudir a Las Vegas puedes ver todo lo que sucede alrededor de esta fiesta en la transmisión en vivo que este jueves 25 de abril, a partir de las 7P/6C, tendrán Univisión, UNIMÁS, Galavisión y ViX.