TV SHOWS
TV SHOWS
juego de voces
Juego de Voces

Juego de Voces: ¿Quiénes son los cantantes famosos que competirán contra sus hijos en el show de canto?

Cinco cantantes consagrados llegarán a este show a deleitarnos con su talento, pero también a tener divertidas dinámicas en el escenario con sus hijos. No te pierdas el estreno de Juego de Voces este domingo a las 7P/6C por Univision.

Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.

Univision picture
Por:Univision

Canto, música y dinámicas muy divertidas es algo de lo que veremos en Juego de Voces, el ‘game show’ conducido por Angélica Vale y con Roberto Hernández en el backstage.

PUBLICIDAD

En Juego de Voces veremos cómo se enfrentan en el escenario dos equipos, el de los ‘Consagrados’ integrado por cantantes famosos y el de los ‘Herederos’, compuesto por sus talentosos hijos.

Juego de Voces: ¿Cuándo y a qué hora es el estreno?


Los domingos tendrás una cita en Univision con este divertido show de canto. El arranque será el 7 de abril, en punto de las 7P/6C cuando, por primera vez, seremos testigos de las primeras batallas entre famosos y sus hijos.

'De tal palo tal astilla' es el refrán utilizado como slogan de Juego de Voces, el cual quedará demostrado cada domingo de competencia.

Conoce quiénes son los cinco cantantes famosos que participarán en este show dominical:

Isabel Lascurain, de Pandora a ser parte de los ‘Consagrados’ en Juego de Voces


La balada pop y romántica son parte de su carrera, así como lo es su permanencia en el grupo Pandora. El talento vocal de Isabel Lascurain y su carisma la han convertido en una figura reconocida y eso lo hará valer en el escenario de Juego de Voces.

Isabel Lascurain en Juego de Voces
Isabel Lascurain en Juego de Voces

Más sobre Juego de Voces

Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?
2 mins

Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?

Juego de Voces
Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años
1:32

Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años

Juego de Voces
Lucero y Alexis Ayala recordaron los inicios de su amistad en Juego de Voces: hace 36 años comenzó su relación
2 mins

Lucero y Alexis Ayala recordaron los inicios de su amistad en Juego de Voces: hace 36 años comenzó su relación

Juego de Voces
El beso de Mijares y Yahir, Emmanuel en tanga y grandes invitados: así fue la gran final de Juego de Voces
18 fotos

El beso de Mijares y Yahir, Emmanuel en tanga y grandes invitados: así fue la gran final de Juego de Voces

Juego de Voces
De rivales a mejores amigos: Yahir y Mijares hicieron las paces en la final de Juego de Voces
1:04

De rivales a mejores amigos: Yahir y Mijares hicieron las paces en la final de Juego de Voces

Juego de Voces
Lucerito Mijares encantó en Juego de Voces 2025: lo que se sabe de su primer álbum
2 mins

Lucerito Mijares encantó en Juego de Voces 2025: lo que se sabe de su primer álbum

Juego de Voces
Alfredo Olivas conquistó el escenario de Juego de Voces y se ganó a Estrellas y Leyendas: ¿con quién cantó?
2 mins

Alfredo Olivas conquistó el escenario de Juego de Voces y se ganó a Estrellas y Leyendas: ¿con quién cantó?

Juego de Voces
Estrellas revelan sorpresa para sus fans tras el final de Juego de Voces 2025: ¿qué es?
1 mins

Estrellas revelan sorpresa para sus fans tras el final de Juego de Voces 2025: ¿qué es?

Juego de Voces
Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 10 - Gran Final
22:22

Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 10 - Gran Final

Juego de Voces
¿Quién ganó Juego de Voces 2025? El marcador estuvo reñido hasta la gran final
1 mins

¿Quién ganó Juego de Voces 2025? El marcador estuvo reñido hasta la gran final

Juego de Voces

Juego de Voces: Alicia Villarreal, la ‘güerita consentida’ lista para ser del team ‘Consagrados’


De voz poderosa y estilo inigualable, Alicia Villarreal está dispuesta a ganar Juego de Voces. El regional mexicano es el género que la vio crecer y donde ha tenido sus más grandes éxitos.

Alicia Villarreal en Juego de Voces
Alicia Villarreal en Juego de Voces

Eduardo Capetillo, equipo ‘Consagrados’ de Juego de Voces


Inició su carrera musical desde muy joven en el grupo Timbiriche, donde alcanzó una gran fama y gracias a lo cual llegó a actuar en telenovelas. Eduardo Capetillo es parte de este ‘game show’ y está dispuesto a ganarlo.

Eduardo Capetillo en Juego de Voces
Eduardo Capetillo en Juego de Voces

Juego de Voces: Mijares llega al equipo ‘Consagrados’


Más de 30 años nos hablan de una carrera exitosa y un estilo inigualable. El cantante Mijares se dejará ver como nunca en nuestro escenario y frente a su hija Lucero Mijares.

Mijares en Juego de Voces
Mijares en Juego de Voces

Erik Rubín será parte de los ‘Consagrados’ de Juego de Voces


Desde niño la música fue parte de la formación y por ello incursionó como parte del grupo musical Timbiriche. Erik Rubín ha incursionado también como solista, productor y también ha sorprendido con su talento para el teatro musical.

Erik Rubin en Juego de Voces
Erik Rubin en Juego de Voces

Juego de Voces: ¿Cuál es la dinámica del ‘game show’?


En Juego de Voces veremos la competencia entre los equipos de los Consagrados y los Herederos, quienes se enfrentarán en una serie de desafíos que pondrán a prueba sus habilidades musicales a través de divertidas dinámicas de canto, juegos y mucha música.

PUBLICIDAD

Además de presentarse en emocionantes y divertidos desafíos vocales, las estrellas participantes competirán por una noble causa, la cual será presentada el día del estreno.

Te esperamos a partir del domingo 7 de abril, a las 7P/6C por Univision.

Relacionados:
Juego de VocesAngélica ValeIsabel LascurainMijaresAlicia VillarrealErik RubínEduardo Capetillo

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Tráiler: Cómplices
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX