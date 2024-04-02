Juego de Voces: ¿Quiénes son los cantantes famosos que competirán contra sus hijos en el show de canto?

Canto, música y dinámicas muy divertidas es algo de lo que veremos en Juego de Voces , el ‘game show’ conducido por Angélica Vale y con Roberto Hernández en el backstage.

En Juego de Voces veremos cómo se enfrentan en el escenario dos equipos, el de los ‘Consagrados’ integrado por cantantes famosos y el de los ‘Herederos’, compuesto por sus talentosos hijos.

Juego de Voces: ¿Cuándo y a qué hora es el estreno?



Los domingos tendrás una cita en Univision con este divertido show de canto. El arranque será el 7 de abril , en punto de las 7P/6C cuando, por primera vez, seremos testigos de las primeras batallas entre famosos y sus hijos.

'De tal palo tal astilla' es el refrán utilizado como slogan de Juego de Voces, el cual quedará demostrado cada domingo de competencia.

Conoce quiénes son los cinco cantantes famosos que participarán en este show dominical:

Isabel Lascurain, de Pandora a ser parte de los ‘Consagrados’ en Juego de Voces



La balada pop y romántica son parte de su carrera, así como lo es su permanencia en el grupo Pandora. El talento vocal de Isabel Lascurain y su carisma la han convertido en una figura reconocida y eso lo hará valer en el escenario de Juego de Voces.

Isabel Lascurain en Juego de Voces

Juego de Voces: Alicia Villarreal, la ‘güerita consentida’ lista para ser del team ‘Consagrados’



De voz poderosa y estilo inigualable, Alicia Villarreal está dispuesta a ganar Juego de Voces. El regional mexicano es el género que la vio crecer y donde ha tenido sus más grandes éxitos.

Alicia Villarreal en Juego de Voces

Eduardo Capetillo, equipo ‘Consagrados’ de Juego de Voces



Inició su carrera musical desde muy joven en el grupo Timbiriche, donde alcanzó una gran fama y gracias a lo cual llegó a actuar en telenovelas. Eduardo Capetillo es parte de este ‘game show’ y está dispuesto a ganarlo.

Eduardo Capetillo en Juego de Voces

Juego de Voces: Mijares llega al equipo ‘Consagrados’



Más de 30 años nos hablan de una carrera exitosa y un estilo inigualable. El cantante Mijares se dejará ver como nunca en nuestro escenario y frente a su hija Lucero Mijares.

Mijares en Juego de Voces

Erik Rubín será parte de los ‘Consagrados’ de Juego de Voces



Desde niño la música fue parte de la formación y por ello incursionó como parte del grupo musical Timbiriche. Erik Rubín ha incursionado también como solista, productor y también ha sorprendido con su talento para el teatro musical.

Erik Rubin en Juego de Voces

Juego de Voces: ¿Cuál es la dinámica del ‘game show’?



En Juego de Voces veremos la competencia entre los equipos de los Consagrados y los Herederos, quienes se enfrentarán en una serie de desafíos que pondrán a prueba sus habilidades musicales a través de divertidas dinámicas de canto, juegos y mucha música.

Además de presentarse en emocionantes y divertidos desafíos vocales, las estrellas participantes competirán por una noble causa, la cual será presentada el día del estreno.