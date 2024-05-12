TV SHOWS
Banda El Recodo y Los Recoditos llegan a la semifinal de Juego de Voces esta tarde a las 6P/5C

Esta tarde será la semifinal con grandes invitados, divertidas dinámicas y mucha diversión. Te esperamos a las 6P/5C/8PAC por Univision.

Por:
Univision

No te pierdas la semifinal de Juego de Voces, la batalla musical entre cantantes famosos y sus talentosos hijos, la cual los ha enfrentado en increíbles retos de canto y divertidos juegos. En esta ocasión la sexta gala se realizará el domingo en un horario especial, a las 6P/5C/8PAC, con motivo de la Liga MX de fútbol.

A un paso de conocer al campeón de campeones de esta primera temporada, los ‘Consagrados’ y ‘Herederos’ están listos para seguir sorprendiendo al público, pero sobre todo dispuestos a seguir acumulando puntos, pues como se recordará, los equipos representan a diferentes fundaciones y solo una se llevará el premio económico de 50 mil dólares.

Se tratará de una gala muy especial porque además de contar con la presencia de Banda El Recodo y los Recoditos, viviremos momentos divertidos con los participantes, algunos de ellos como continuación de lo acontecido en el quinto episodio, donde no faltaron las bromas y alguna que otra inconformidad. Entérate de quiénes serán sorprendidos en esta semifinal y diviértete con cada situación.

Cuál es la dinámica de Juego de Voces


Falta muy poco para conocer no solo qué equipo será el ganador, sino la fundación que se llevará dinero para apoyar su causa, todo gracias al desempeño de estos cantantes famosos y sus hijos.

En Juego de Voces hemos visto la competencia entre los equipos de los 'Consagrados' y los 'Herederos', quienes se han enfrentado en una serie de desafíos poniendo a prueba sus habilidades musicales a través de divertidas dinámicas de canto, juegos y mucha música.

La sana rivalidad entre padres e hijos es el motor de esta divertida contienda en la que cada semana los equipos han tenido a un capitán responsable de elegir a los participantes de cada desafío.

En cada programa el público en foro es el encargado de definir con su voto qué equipo tuvo el mejor desempeño y sumará puntos. El equipo ganador será aquel que tenga más puntos.

Diviértete con Juego de Voces y sus participantes y no te pierdas la semifinal en su horario especial, este domingo a las 6P/5C por Univision.

