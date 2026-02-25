Juego de Voces ¡Confirmados! Los hermanos Silvas se integran a ‘Juego de Voces’ 2026 La producción de la tercera temporada del exitoso reality musical ya confirmó a una nueva pareja de participantes, los hermanos Silvas formarán parte de esta esperada edición.

Video ¡El Regional Mexicano se hace presente en Juego de Voces 2026!

El estreno de la nueva entrega de ‘Juego de Voces’ está cada vez más cerca, y poco a poco se han dado a conocer los nombres de las celebridades que competirán en el escenario. Entre las primeras revelaciones destacan los hermanos Silvas, reconocidos intérpretes del regional mexicano, quienes prometen llevar su talento, experiencia y rivalidad fraterna al máximo nivel de la competencia.

Con su estilo característico y una trayectoria que los respalda dentro del género, los cantantes buscarán conquistar al público y demostrar que, más allá de los lazos de sangre, están listos para enfrentarse en el escenario y dejarlo todo en cada presentación.

Walo y Esteban Silvas confirmados para ‘Juego de Voces: Hermanos y Rivales’

Hablamos de Oswaldo ‘Walo’ y Esteban Silvas, ambos reconocidos por su carrera en agrupaciones del género del regional mexicano, quienes son la tercera pareja de hermanos confirmada para estar en ‘Juego de Voces: Hermanos y rivales’.

Fue hoy durante un live transmitido en las cuentas oficiales del reality, que se confirmó la participación de Walo y Esteban Silvas, como la tercera pareja de hermanos que estarán compitiendo en el exitoso programa.

Recordemos que previamente ya fueron revelados los hermanos Raúl y José Luis Roma, y los hermanos Ernesto y Jorge D’Alessio, que también estarán compitiendo en ‘Juego de Voces: Hermanos y rivales’.

¿Quiénes son Walo y Esteban Silvas?

Oswaldo ‘Walo’ Silvas se ha consolidado como uno de los vocalistas principales de Banda MS, una de las agrupaciones más prominentes del regional mexicano fundada en Mazatlán, Sinaloa. Con éxitos como ‘El Color de Tus Ojos’ y ‘Mi Razón de Ser’, Walo se ha ganado el reconocimiento del público por su voz potente y emotiva dentro de la escena de la música de banda.

Por su parte, Esteban Silvas Carreón ha desarrollado una trayectoria propia dentro del género regional mexicano. Antes de comenzar su carrera como solista, Esteban fue parte de la Banda Rancho Viejo de Benny Camacho, donde compartió escenario interpretando temas del repertorio regional.

En 2023, Esteban decidió emprender un proyecto independiente, marcando su debut como artista solista con el lanzamiento de su primer sencillo titulado ‘No Vuelvas a Mirarme’. Este paso representó un nuevo capítulo dentro de su carrera musical, destacando su estilo personal dentro del regional mexicano.

Con su participación en ‘Juego de Voces: Hermanos y rivales’, ambos hermanos mostrarán no solo su capacidad vocal, sino también la conexión fraterna que los ha acompañado a lo largo de sus carreras.