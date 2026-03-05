Juego de Voces Juego de Voces 2026: ¿De qué trata la tercera temporada? Aquí los detalles En cuestión de días, la música se volverá a apoderar de la pantalla chica con una nueva edición de Juego de Voces

Video Lucero, Yuri, Mijares y Emmanuel ganan Juego de Voces 2025

¡La música vuelve a encender el escenario! Estamos a solo unos días del gran estreno de la nueva temporada de Juego de Voces, donde los hermanos se medirán en una competencia llena de talento, diversión y momentos inolvidables.

En esta edición Raúl y José Luis Roma, Jorge y Ernesto D'Alessio, Walo y Esteban Silvas, Álex y Camila Fernández y Mayte e Isabel Lascurain se enfrentarán en el escenario, donde saldrán de su zona de confort y por por equipos, divididos en los Favoritos y los Consentidos, buscarán imponerse semana a semana.

PUBLICIDAD

¿De qué trata Juego de Voces: Hermanos y Rivales?

La mecánica es sencilla pero muy emocionante: ambos equipos se enfrentarán en retos musicales y divertidas dinámicas de canto, donde pondrán a prueba sus habilidades interpretativas, creatividad y conocimientos musicales.

Aunque la rivalidad entre estas grandes figuras será parte del espectáculo, el ambiente estará lleno de momentos emotivos, sorpresas y mucha camaradería. Cada equipo contará con su propio escenario, desde donde los artistas defenderán sus presentaciones y tratarán de conquistar al público.

En cada emisión, los participantes deberán superar distintos desafíos, improvisar, colaborar con invitados sorpresa y sumar puntos que los acerquen a la victoria.

El público tendrá un papel clave, ya que al final de cada presentación será el encargado de votar y decidir qué equipo y qué artista tuvieron el mejor desempeño de la noche.

Estos talentosos hermanos competirán como nunca por el cariño y gusto del público, además de que estamos seguros de que dejarán el alma en cada una de sus interpretaciones.