Juego de Voces Esto es todo lo que debes saber de Juego de Voces 2026 Estamos a sólo unos días del gran estreno de la tercera temporada de Juego de Voces, donde ahora los hermanos podrán llevar su rivalidad al escenario

Video Juego de Voces: Hermanos y Rivales, estreno 22 de marzo

Juego de Voces se destacó por ser un programa donde celebridades de renombre compiten entre sí, pero siempre desde la admiración, respeto y cariño, reuniendo así enormes talentos en el escenario y, por supuesto, creando nuevos lazos.

Este proyecto no sólo llamó la atención por los artistas que se medían en el plató, también lo hizo porque vimos a muchas estrellas consagradas salirse de su zona de confort, jugar, improvisar y también demostrar la gran pasión que tienen hacia su carrera, además de dejarnos boquiabiertos con cada reto y presentación.

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Esto es todo lo que debes saber de Juego de Voces: Hermanos y Rivales

En la primera edición de este divertido reality musical vimos a famosos padres enfrentándose a sus hijos; en la segunda, artistas consagrados contra estrellas que, igualmente, tienen mucha trayectoria y están en el camino para volverse leyendas.

Para este 2026, Juego de Voces nos volvió a sorprender, pues ahora hermanos muy conocidos en la industria musical de medirán en el escenario, donde además de mostrar su enorme talento, también aprovecharán la oportunidad para arreglar sus diferencias, si es que tienen.

Juego de Voces: Hermanos y Rivales presentará retos artísticos, juegos y dinámicas competitivas que prometen provocar muchas emociones entre la audiencia y, como ya es tradición, no cantarán juntos pues fueron divididos en dos equipos, haciendo que la competencia suba, sí o sí, de nivel.

En el equipo de los Favoritos se encuentran: Ernesto D’Alessio, Isabel Lascurain, Raúl Roma, Alex Fernández y Walo Silvas.

Mientras que en el de los Consentidos están: Jorge D’Alessio, Mayte Lascurain, José Luis Roma, Camila Fernández y Esteban Silvas.

Dinastías reconocidas, grupos musicales y carreras en solitario es de lo que permea en esta edición, además de que cada uno tiene su propio estilo por lo que de seguro escucharemos mucha música romántica, rock, regional mexicano, pop; más los retos y géneros que enfrenten en cada emisión.

En la conducción no podía faltar la enorme carisma de Angélica Vale y, como co-conductor permanece el divertidísimo Ricardo Margaleff. Un dato importante a destacar es que esta tercera temporada de Juego de Voces tendrá ocho emisiones, las cuales se transmitirán cada domingo por la noche.

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El gran estreno de Juego de Voces: Hermanos y Rivales, será este domingo 22 de marzo, 8P / 7C, por Univision. Además, en esos mismos horarios, podrás verlo a través de la aplicación de ViX USA.