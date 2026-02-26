Juego de Voces Juego de Voces 2026: ¡Camila y Alex Fernández son la cuarta pareja de hermanos confirmada! La cuarta pareja de hermanos ha sido revelada y confirmada para participar en el exitoso reality musical.

¡Paren todo! Los hermanos Fernández han sido confirmados para participar en ‘Juego de Voces: Hermanos y rivales’, se trata de Alex y Camilia, quienes han sido revelados mediante un live en las redes oficiales del reality, como la cuarta pareja.

Los jóvenes cantantes, hijos de Alejandro Fernández y América Guinart, participarán en la tercera temporada del exitoso reality y se suman a las otras tres parejas de hermanos ya confirmados: Raúl y José Luis Roma, Jorge y Ernesto D’Alessio, y Walo y Esteban Silvas.

Aunque ambos ya tienen una carrera musical consolidada, te contamos un poco más sobre Alex y Camila Fernández.

Alex Fernández: el heredero que honra la tradición

Alex Fernández, representante de la tercera generación de la dinastía, debutó formalmente en 2018 con el sencillo “Te Amaré”. En 2019 lanzó su primer álbum homónimo, con el que fue nominado al Latin Grammy como Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi.

Su propuesta se ha caracterizado por mantener viva la tradición del mariachi, pero con un sonido fresco dirigido a nuevas generaciones. Temas como “Caballero” y “Lo primero que haría” lo han posicionado como una de las voces jóvenes más sólidas del regional mexicano actual. Además, ha compartido escenario con su padre en múltiples presentaciones en México y Estados Unidos, consolidando su presencia en importantes recintos.

Camila Fernández: la voz femenina que redefine el mariachi

Por su parte, Camila Fernández ha destacado por su potente voz y su estilo que fusiona el mariachi con matices contemporáneos. En 2020 lanzó su álbum debut “Mío”, marcando oficialmente el arranque de una carrera profesional sólida dentro del regional mexicano.

Camila ha pisado escenarios de gran relevancia y ha sido reconocida por aportar una perspectiva femenina fresca a un género tradicionalmente dominado por hombres. Con sencillos como “Todo, Todo” y “Se cancela la llorada”, ha reafirmado su identidad artística y su capacidad para conectar con nuevas audiencias.

Con la incorporación de Alex y Camila Fernández, la tercera temporada de ‘Juego de Voces’ promete una mezcla explosiva de talento, rivalidad fraterna y legado musical.