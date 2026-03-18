¿A qué hora inicia ‘Juego de Voces: Hermanos y rivales’? Todo sobre su estreno
Te contamos todo lo que debes saber sobre el arranque de ‘Juego de Voces: Hermanos y Rivales’ para que no te pierdas ningún momento de esta nueva temporada.
La tercera temporada de ‘Juego de Voces: Hermanos y Rivales’ está a punto de llegar a la pantalla y promete, una vez más, posicionarse como uno de los realities musicales más comentados de la televisión mexicana. En esta edición, el formato da un giro atractivo con enfrentamientos directos entre hermanos famosos, quienes pondrán a prueba no solo su talento vocal, sino también su química, complicidad y espíritu competitivo sobre el escenario.
El estreno marcará el inicio de una temporada cargada de emociones, duelos intensos y momentos que, sin duda, darán de qué hablar entre los seguidores del programa.
¿A qué hora se estrena ‘Juego de Voces: Hermanos y Rivales’?
Si ya estás listo para no perderte ningún detalle, toma nota: ‘Juego de Voces: Hermanos y Rivales’ se estrena este domingo 22 de marzo de 2026 a través de Univisión (8P / 7P), así como en la plataforma de streaming ViX, donde los fans podrán disfrutar de cada presentación y momento clave desde cualquier dispositivo.
¿Quiénes participan y cómo están conformados los equipos?
Para esta temporada, la producción reunió a destacadas figuras de la música que comparten lazos familiares, dividiéndolos en dos equipos: “Favoritos” y “Consentidos”, lo que intensifica la competencia bajo el concepto de “Hermanos y Rivales”.
Equipo Favoritos
- Ernesto D’Alessio
- Isabel Lascurain
- Raúl Roma
- Alex Fernández
- Walo Silvas
Equipo Consentidos
- Jorge D’Alessio
- Mayte Lascurain
- José Luis Roma
- Camila Fernández
- Esteban Silvas
Con este elenco, integrado por miembros de dinastías musicales y agrupaciones reconocidas, la competencia promete grandes interpretaciones, rivalidades memorables y momentos emotivos que conectarán con el público desde el primer episodio.
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