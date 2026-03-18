Juego de Voces ¿A qué hora inicia ‘Juego de Voces: Hermanos y rivales’? Todo sobre su estreno Te contamos todo lo que debes saber sobre el arranque de ‘Juego de Voces: Hermanos y Rivales’ para que no te pierdas ningún momento de esta nueva temporada.

Video Juego de Voces: Hermanos y Rivales, estreno 22 de marzo

La tercera temporada de ‘Juego de Voces: Hermanos y Rivales’ está a punto de llegar a la pantalla y promete, una vez más, posicionarse como uno de los realities musicales más comentados de la televisión mexicana. En esta edición, el formato da un giro atractivo con enfrentamientos directos entre hermanos famosos, quienes pondrán a prueba no solo su talento vocal, sino también su química, complicidad y espíritu competitivo sobre el escenario.

El estreno marcará el inicio de una temporada cargada de emociones, duelos intensos y momentos que, sin duda, darán de qué hablar entre los seguidores del programa.

PUBLICIDAD

¿A qué hora se estrena ‘Juego de Voces: Hermanos y Rivales’?

Video ¡Por fin! Ellas son las románticas hermanas de esta nueva temporada de Juego de Voces



Si ya estás listo para no perderte ningún detalle, toma nota: ‘Juego de Voces: Hermanos y Rivales’ se estrena este domingo 22 de marzo de 2026 a través de Univisión (8P / 7P), así como en la plataforma de streaming ViX, donde los fans podrán disfrutar de cada presentación y momento clave desde cualquier dispositivo.

¿Quiénes participan y cómo están conformados los equipos?

Para esta temporada, la producción reunió a destacadas figuras de la música que comparten lazos familiares, dividiéndolos en dos equipos: “Favoritos” y “Consentidos”, lo que intensifica la competencia bajo el concepto de “Hermanos y Rivales”.

Equipo Favoritos

Ernesto D’Alessio

Isabel Lascurain

Raúl Roma

Alex Fernández

Walo Silvas

Equipo Consentidos

Jorge D’Alessio

Mayte Lascurain

José Luis Roma

Camila Fernández

Esteban Silvas

Video ¡OJO! Ellos harán vibrar Juego de Voces 2026 desde el inicio



Con este elenco, integrado por miembros de dinastías musicales y agrupaciones reconocidas, la competencia promete grandes interpretaciones, rivalidades memorables y momentos emotivos que conectarán con el público desde el primer episodio.