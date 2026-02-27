TV SHOWS
juego de voces
Juego de Voces

¡Últimas hermanas confirmadas! Mayte e Isabel Lascurain se unen a Juego de Voces 2026

Por fin conocimos quiénes serán las talentosas hermanas que, por primera vez, competirán sobre el escenario

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video ¡Por fin! Ellas son las románticas hermanas de esta nueva temporada de Juego de Voces

Estamos calentando motores para el gran estreno de Juego de Voces 2026, y cada día se develan las piezas clave que definirán a esta ambiciosa temporada.

En esta semana hemos sido testigos de las revelaciones de los hermanos que se pondrán a competir y prenderán el escenario del reality, sometiéndose a nuevos retos y saliendo de su zona de confort, algo que los fans están ansiosos por ver.

Mayte e Isabel Lascurain son las últimas confirmadas para Juego de Voces 2026

En esta edición del programa más divertido y musical de la televisión, los lazos fraternales estarán en segundo plano pues famosos hermanos se enfrentarán en el plató y tratarán de alcanzar la gloria competitiva.

'Juego de Voces: Hermanos y Rivales' se lució con el enorme elenco de grandes talentos que nos pondrán a cantar. Es así que se cierran las filas y se confirma que las hermanas Mayte e Isabel Lascurain entran a la competencia.

En las redes oficiales de Juego de Voces conocimos las primeras impresiones de esta talentosa y muy conocida dupla, que ahora se convertirán en rivales.

*LIVE*

Esta es la enorme trayectoria de Mayte e Isabel Lascurain, la última dupla confirmada para Juego de Voces 2026

Isabel y Mayte Lascurain sintieron una gran pasión por la música desde que eran muy pequeñas. Desde los 12 años, Isabel formó su primer grupo llamado Las Jeans, al lado de su hermana Teresa donde cantaban en bodas, misas, eventos sociales y mucho más.

Pero fue hasta 1981 donde inció un trío musical junto a Mayte y Fernanda Meade, llamado Trébol, donde grabaron la canción: 'El Día que me Quieras'. Pasaron años y tuvieron la enorme oportunidad de firmar un contrato con EMI Capitol, cambiando su nombre a Pandora.

A partir de ese momento, hicieron historia, pues además de alcanzar una gran fama, tienen más de 10 millones de copias vendidas de toda su discografía, han lanzado 18 álbumes de estudio, más de 50 recopilatorios y cuatro en directo.

Su popularidad escaló tanto que fueron las encargadas de cantar el tema principal de 'La Usurpadora', telenovela de Salvador Mejía protagonizada por Gaby Spanic y Fernando Colunga.

Entre sus éxitos destacan las canciones como: '¿Cómo te va mi Amor?', 'Se Solicita un Amor', 'Alguien Llena mi Lugar', 'Mi Hombre', 'Con Tu Amor'.

Imagen TelevisaUnivision


¡No te despegues del sitio oficial de Juego de Voces y descubre todas las noticias de esta tercera temporada!

