Juego de Voces ¡Primeros nombres revelados! José Luis y Raúl, de Río Roma, se unen a Juego de Voces 2026 En esta tercera temporada, hermanos muy famosos y de mucha trayectoria saltarán al escenario de del reality más musical

¡ATENCIÓN! Ellos son la primera pareja de la nueva temporada de Juego de Voces

Empezamos con la cuenta regresiva para el gran estreno de Juego de Voces 2026, uno de los realities musicales más divertidos y emotivos de TelevisaUnivision, donde hemos visto cómo los famosos salen de su zona de confort y nos siguen sorprendiendo.

Hace un par de días nos enteramos de dos grandes noticias, que son apenas la punta del iceberg. Una de ellas fue el regreso de Angélica Vale como conductora del reality y la segunda, fue que ahora se enfrentarán hermanos con una amplia trayectoria musical.

¡Confirmados! José Luis y Raúl de Río Roma estarán en Juego de Voces 2026

A través de redes sociales, se empezaron a revelar unas cuantas pistas sobre la primera dupla que formará parte de la tercera temporada de Juego de Voces: Hermanos y Rivales, pero fue hasta este lunes 23 de febrero que todas las sospechas quedaron despejadas.

A esta divertida competencia entran José Luis y Raúl Ortega Castro, quienes componen el exitoso dueto de Río Roma, quienes iniciaron este enorme proyecto en 2011. Estos famosos hermanos brillan en el género del pop, donde muchas de sus canciones como 'Mi Persona Favorita', 'Así Me Decías' y 'Todavía no te Olvido', se han posicionado como las favoritas de los fans.

A través de un live, que se transmitió en directo por las cuentas oficiales de Juego de Voces, los hermanos originarios de Tulancingo, Hidalgo, se mostraron muy contentos y animados por unirse a esta emocionante competencia.

Ellos son la primera pareja confirmada de la tercera temporada de Juego de Voces

Esta es la enorme trayectoria de José Luis y Raúl, los primeros confirmados para Juego de Voces 2026

Además, no son ajenos a la televisión pues dos de sus melodías se han usado como temas de telenovela: 'Hoy es un Buen Día', para el melodrama 'El Color de la Pasión'; y 'Vino el Amor' tema homónimo de la producción protagonizada por Irina Baeva y Gabriel Soto.

Más de sus canciones se han utilizado como banda sonora de otros melodramas: 'Me Cambiaste la Vida' (La Fuerza del Destino), 'Amor, Amor' (La Gata) y 'Vida Nueva' (La Tempestad.)

Esta talentosa dupla, además de interpretar, también ha compuesto grandes canciones para grandes artistas como María José, OV7, Yuri, Thalía, Yuridia, Danna, Alejandro Fernández, Pandora y Calibre 50.

Cabe mencionar, o recordar, que fueron coaches en el reality 'Me Pongo de Pie' donde quedaron en tercer lugar.

