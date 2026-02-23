TV SHOWS
TV SHOWS
juego de voces
Juego de Voces

¡Primeros nombres revelados! José Luis y Raúl, de Río Roma, se unen a Juego de Voces 2026

En esta tercera temporada, hermanos muy famosos y de mucha trayectoria saltarán al escenario de del reality más musical

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
add
Síguenos en Google
Video ¡ATENCIÓN! Ellos son la primera pareja de la nueva temporada de Juego de Voces

Empezamos con la cuenta regresiva para el gran estreno de Juego de Voces 2026, uno de los realities musicales más divertidos y emotivos de TelevisaUnivision, donde hemos visto cómo los famosos salen de su zona de confort y nos siguen sorprendiendo.

Hace un par de días nos enteramos de dos grandes noticias, que son apenas la punta del iceberg. Una de ellas fue el regreso de Angélica Vale como conductora del reality y la segunda, fue que ahora se enfrentarán hermanos con una amplia trayectoria musical.

PUBLICIDAD

¡Confirmados! José Luis y Raúl de Río Roma estarán en Juego de Voces 2026

A través de redes sociales, se empezaron a revelar unas cuantas pistas sobre la primera dupla que formará parte de la tercera temporada de Juego de Voces: Hermanos y Rivales, pero fue hasta este lunes 23 de febrero que todas las sospechas quedaron despejadas.

Más sobre Juego de Voces

¡Juego de Voces 2026 ya casi se estrena! Te contamos cuándo y dónde verlo
1 mins

¡Juego de Voces 2026 ya casi se estrena! Te contamos cuándo y dónde verlo

Juego de Voces
Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?
2 mins

Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?

Juego de Voces
Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años
1:32

Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años

Juego de Voces
Lucero y Alexis Ayala recordaron los inicios de su amistad en Juego de Voces: hace 36 años comenzó su relación
2 mins

Lucero y Alexis Ayala recordaron los inicios de su amistad en Juego de Voces: hace 36 años comenzó su relación

Juego de Voces
El beso de Mijares y Yahir, Emmanuel en tanga y grandes invitados: así fue la gran final de Juego de Voces
18 fotos

El beso de Mijares y Yahir, Emmanuel en tanga y grandes invitados: así fue la gran final de Juego de Voces

Juego de Voces
De rivales a mejores amigos: Yahir y Mijares hicieron las paces en la final de Juego de Voces
1:04

De rivales a mejores amigos: Yahir y Mijares hicieron las paces en la final de Juego de Voces

Juego de Voces
Lucerito Mijares encantó en Juego de Voces 2025: lo que se sabe de su primer álbum
2 mins

Lucerito Mijares encantó en Juego de Voces 2025: lo que se sabe de su primer álbum

Juego de Voces
Alfredo Olivas conquistó el escenario de Juego de Voces y se ganó a Estrellas y Leyendas: ¿con quién cantó?
2 mins

Alfredo Olivas conquistó el escenario de Juego de Voces y se ganó a Estrellas y Leyendas: ¿con quién cantó?

Juego de Voces
Estrellas revelan sorpresa para sus fans tras el final de Juego de Voces 2025: ¿qué es?
1 mins

Estrellas revelan sorpresa para sus fans tras el final de Juego de Voces 2025: ¿qué es?

Juego de Voces
Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 10 - Gran Final
22:22

Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 10 - Gran Final

Juego de Voces

A esta divertida competencia entran José Luis y Raúl Ortega Castro, quienes componen el exitoso dueto de Río Roma, quienes iniciaron este enorme proyecto en 2011. Estos famosos hermanos brillan en el género del pop, donde muchas de sus canciones como 'Mi Persona Favorita', 'Así Me Decías' y 'Todavía no te Olvido', se han posicionado como las favoritas de los fans.

A través de un live, que se transmitió en directo por las cuentas oficiales de Juego de Voces, los hermanos originarios de Tulancingo, Hidalgo, se mostraron muy contentos y animados por unirse a esta emocionante competencia.

Video Ellos son la primera pareja confirmada de la tercera temporada de Juego de Voces

Esta es la enorme trayectoria de José Luis y Raúl, los primeros confirmados para Juego de Voces 2026

Además, no son ajenos a la televisión pues dos de sus melodías se han usado como temas de telenovela: 'Hoy es un Buen Día', para el melodrama 'El Color de la Pasión'; y 'Vino el Amor' tema homónimo de la producción protagonizada por Irina Baeva y Gabriel Soto.

Más de sus canciones se han utilizado como banda sonora de otros melodramas: 'Me Cambiaste la Vida' (La Fuerza del Destino), 'Amor, Amor' (La Gata) y 'Vida Nueva' (La Tempestad.)

PUBLICIDAD

Esta talentosa dupla, además de interpretar, también ha compuesto grandes canciones para grandes artistas como María José, OV7, Yuri, Thalía, Yuridia, Danna, Alejandro Fernández, Pandora y Calibre 50.

Cabe mencionar, o recordar, que fueron coaches en el reality 'Me Pongo de Pie' donde quedaron en tercer lugar.

Imagen TelevisaUnivision


¡No te despegues del sitio oficial de Juego de Voces y descubre todas las noticias de esta tercera temporada!

Relacionados:
Juego de Voces

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX