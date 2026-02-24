Juego de Voces Juego de Voces 2026: Conoce a los famosos hermanos confirmados para la tercera temporada Juego de Voces: Hermanos y Rivales ya tiene a sus famosos confirmados. ¡Conócelos a todos y no te pierdas el gran estreno!

Video Lucero, Yuri, Mijares y Emmanuel ganan Juego de Voces 2025

En poco menos de un mes viviremos el gran estreno de Juego de Voces 2026, que ocurrirá el próximo domingo 22 de marzo, donde cada día se están revelando más detalles de esta emocionante edición.

Hace una semana Angélica Vale anunció su regreso como conductora de este divertido reality musical, y ella fue la encargada de develar que hermanos muy famosos, y con vasta trayectoria en la industria, se convertirán en rivales.

PUBLICIDAD

Conoce a los hermanos confirmados para Juego de Voces 2026

Desde el pasado lunes se fueron mostrando unas pistas, respecto a las duplas que conformarán Juego de Voces: Hermanos y Rivales, quienes han creado muchísima expectativa y los fans cuentan los días para verlos sobre el escenario, asumiendo nuevos retos.

1. Raúl y José Luis Roma

Raúl y José Luis, el dúo creador de Río Roma, fueron los primeros confirmados para esta tercera temporada. Los originarios de Tulancingo, Hidalgo, se han destacado en el género pop, donde varias de sus canciones han sido utilizadas en comerciales y muchas telenovelas.

Video Ellos son la primera pareja confirmada de la tercera temporada de Juego de Voces

2. Jorge y Ernesto D'Alessio

Los segundos hermanos confirmados fueron Jorge y Ernesto D'Alessio, uno con alma rockera y otro más apegado al pop y la balada, pero sumamente talentosos. Esta dupla nos llenará de emociones, gracias a sus estilos únicos.

Video ¿Le atinaste? Conoce a la SEGUNDA pareja de hermanos de Juego de Voces 2026