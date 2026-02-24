Juego de Voces Ernesto y Jorge D'Alessio son los segundos hermanos confirmados para Juego de Voces 2026 Este martes se reveló a los segundos hermanos que formarán parte de la tercera temporada de Juego de Voces

Las sorpresas siguen rumbo al gran estreno de Juego de Voces 2026. El reality musical más intenso y lleno de grandes estrellas se estrenará el próximo domingo 22 de marzo y habrá muchísimas sorpresas.

En este programa, músicos y cantantes muy famosos nos muestran otra etapa de su trayectoria, pues además de que salen de su zona de confort, también se involucran en nuevos retos que jamás pensaron hacer en su enorme carrera.

Ernesto y Jorge D'Alessio son los segundos confirmados para Juego de Voces 2026

Hace un par de días, Angélica Vale, quien regresa como conductora de este divertido reality, nos reveló que hermanos sumamente famosos se convertirán en rivales sobre el escenario, y poco a poco hemos descubierto de quiénes se trata.

Este martes 23 de febrero quedó confirmadísimo que Ernesto y Jorge D'Alessio formarán parte de la tercera temporada de Juego de Voces: Hermanos y Rivales. Esta talentosísima dupla se une a las filas junto a Raúl y José Luis Roma.

Fue a través de un live, que se transmitió en directo por las cuentas oficiales de Juego de Voces, los hijos de la gran Lupita D'Alessio y el actor, Jorge Vargas, revelaron la gran noticia a sus fans.

La trayectoria de Ernesto y Jorge D'Alessio, los segundos confirmados para Juego de Voces 2026

Esta dupla inició a muy temprana edad su respectivas carreras artísticas. Ernesto comenzó en los 90 y tuvo grandes éxitos como 'Te voy a Dejar en Libertad', 'Como el Alma en un Cajón', 'Sálvame' y muchos más.

Formó parte del grupo DKDA, que surgió del melodrama homónimo. Además de esa telenovela, también participó en 'Código Postal', 'Heridas de Amor', 'Salomé', 'Contra Viento y Marea', y 'Aventuras en el Tiempo'.

Por otro lado, Jorge D'Alessio es nada más y nada menos que el fundador de la exitosa agrupación Matute, un grupo que nació con la idea de hacer covers de las canciones que más les gustaban a los integrantes y que marcaron a muchas generaciones.

El proyecto empezó como un juego, pero le fue tomando cariño hasta convertirlo en una de las bandas más conocidas de México. Pero su talento no queda sólo como músico, también fue el productor de 'Aladdin, El Musical', en 2011.

¿Estás listo para verlos en el escenario?