TV SHOWS
TV SHOWS
juego de voces
Juego de Voces

Ernesto y Jorge D'Alessio son los segundos hermanos confirmados para Juego de Voces 2026

Este martes se reveló a los segundos hermanos que formarán parte de la tercera temporada de Juego de Voces

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
add
Síguenos en Google
Video Ellos son la primera pareja confirmada de la tercera temporada de Juego de Voces

Las sorpresas siguen rumbo al gran estreno de Juego de Voces 2026. El reality musical más intenso y lleno de grandes estrellas se estrenará el próximo domingo 22 de marzo y habrá muchísimas sorpresas.

En este programa, músicos y cantantes muy famosos nos muestran otra etapa de su trayectoria, pues además de que salen de su zona de confort, también se involucran en nuevos retos que jamás pensaron hacer en su enorme carrera.

PUBLICIDAD

Ernesto y Jorge D'Alessio son los segundos confirmados para Juego de Voces 2026

Hace un par de días, Angélica Vale, quien regresa como conductora de este divertido reality, nos reveló que hermanos sumamente famosos se convertirán en rivales sobre el escenario, y poco a poco hemos descubierto de quiénes se trata.

Más sobre Juego de Voces

¡Primeros nombres revelados! José Luis y Raúl, de Río Roma, se unen a Juego de Voces 2026
2 mins

¡Primeros nombres revelados! José Luis y Raúl, de Río Roma, se unen a Juego de Voces 2026

Juego de Voces
¡Juego de Voces 2026 ya casi se estrena! Te contamos cuándo y dónde verlo
1 mins

¡Juego de Voces 2026 ya casi se estrena! Te contamos cuándo y dónde verlo

Juego de Voces
Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?
2 mins

Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?

Juego de Voces
Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años
1:32

Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años

Juego de Voces
Lucero y Alexis Ayala recordaron los inicios de su amistad en Juego de Voces: hace 36 años comenzó su relación
2 mins

Lucero y Alexis Ayala recordaron los inicios de su amistad en Juego de Voces: hace 36 años comenzó su relación

Juego de Voces
El beso de Mijares y Yahir, Emmanuel en tanga y grandes invitados: así fue la gran final de Juego de Voces
18 fotos

El beso de Mijares y Yahir, Emmanuel en tanga y grandes invitados: así fue la gran final de Juego de Voces

Juego de Voces
De rivales a mejores amigos: Yahir y Mijares hicieron las paces en la final de Juego de Voces
1:04

De rivales a mejores amigos: Yahir y Mijares hicieron las paces en la final de Juego de Voces

Juego de Voces
Lucerito Mijares encantó en Juego de Voces 2025: lo que se sabe de su primer álbum
2 mins

Lucerito Mijares encantó en Juego de Voces 2025: lo que se sabe de su primer álbum

Juego de Voces
Alfredo Olivas conquistó el escenario de Juego de Voces y se ganó a Estrellas y Leyendas: ¿con quién cantó?
2 mins

Alfredo Olivas conquistó el escenario de Juego de Voces y se ganó a Estrellas y Leyendas: ¿con quién cantó?

Juego de Voces
Estrellas revelan sorpresa para sus fans tras el final de Juego de Voces 2025: ¿qué es?
1 mins

Estrellas revelan sorpresa para sus fans tras el final de Juego de Voces 2025: ¿qué es?

Juego de Voces

Este martes 23 de febrero quedó confirmadísimo que Ernesto y Jorge D'Alessio formarán parte de la tercera temporada de Juego de Voces: Hermanos y Rivales. Esta talentosísima dupla se une a las filas junto a Raúl y José Luis Roma.

Fue a través de un live, que se transmitió en directo por las cuentas oficiales de Juego de Voces, los hijos de la gran Lupita D'Alessio y el actor, Jorge Vargas, revelaron la gran noticia a sus fans.

Video ¿Le atinaste? Conoce a la SEGUNDA pareja de hermanos de Juego de Voces 2026

La trayectoria de Ernesto y Jorge D'Alessio, los segundos confirmados para Juego de Voces 2026

Esta dupla inició a muy temprana edad su respectivas carreras artísticas. Ernesto comenzó en los 90 y tuvo grandes éxitos como 'Te voy a Dejar en Libertad', 'Como el Alma en un Cajón', 'Sálvame' y muchos más.

Formó parte del grupo DKDA, que surgió del melodrama homónimo. Además de esa telenovela, también participó en 'Código Postal', 'Heridas de Amor', 'Salomé', 'Contra Viento y Marea', y 'Aventuras en el Tiempo'.

Por otro lado, Jorge D'Alessio es nada más y nada menos que el fundador de la exitosa agrupación Matute, un grupo que nació con la idea de hacer covers de las canciones que más les gustaban a los integrantes y que marcaron a muchas generaciones.

El proyecto empezó como un juego, pero le fue tomando cariño hasta convertirlo en una de las bandas más conocidas de México. Pero su talento no queda sólo como músico, también fue el productor de 'Aladdin, El Musical', en 2011.

Imagen TelevisaUnivision

¿Estás listo para verlos en el escenario?

¡No te despegues del sitio oficial de Juego de Voces y descubre todas las noticias de esta tercera temporada!

Relacionados:
Juego de Voces

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
Premio Lo Nuestro 2026
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX