TV SHOWS
TV SHOWS
juego de voces
Juego de Voces

‘Juego de Voces’ 2026: Así quedaron conformados los equipos de esta temporada


Te contamos cómo se llaman y quiénes conforman los equipos que competirán en esta tercera temporada del exitoso reality.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
add
Síguenos en Google
Video Juego de Voces: Hermanos y Rivales, estreno 22 de marzo

Esta mañana se llevó a cabo la conferencia de prensa de la presentación oficial de la tercera temporada de ‘Juego de Voces’ 2026 en donde se dieron cita decenas de medios de comunicación y los protagonistas de esta edición, junto con el productor Eduardo Suárez.

Durante la presentación se revelaron por fin cómo se llaman los equipos y cómo quedaron conformados para las batallas musicales que prometen impactar a todo el público con el gran talento de estos famosos hermanos.

PUBLICIDAD

‘Juego de Voces: Hermanos y rivales’: Consentidos vs Favoritos

‘Juego de Voces’ 2026.
‘Juego de Voces’ 2026.

Más sobre Juego de Voces

Juego de Voces 2026: ¿De qué trata la tercera temporada? Aquí los detalles
1 mins

Juego de Voces 2026: ¿De qué trata la tercera temporada? Aquí los detalles

Juego de Voces
¡Últimas hermanas confirmadas! Mayte e Isabel Lascurain se unen a Juego de Voces 2026
2 mins

¡Últimas hermanas confirmadas! Mayte e Isabel Lascurain se unen a Juego de Voces 2026

Juego de Voces
Juego de Voces 2026: ¡Camila y Alex Fernández son la cuarta pareja de hermanos confirmada!
2 mins

Juego de Voces 2026: ¡Camila y Alex Fernández son la cuarta pareja de hermanos confirmada!

Juego de Voces
¡Confirmados! Los hermanos Silvas se integran a ‘Juego de Voces’ 2026
2 mins

¡Confirmados! Los hermanos Silvas se integran a ‘Juego de Voces’ 2026

Juego de Voces
Juego de Voces 2026: Conoce a los famosos hermanos confirmados para la tercera temporada
2 mins

Juego de Voces 2026: Conoce a los famosos hermanos confirmados para la tercera temporada

Juego de Voces
Ernesto y Jorge D'Alessio son los segundos hermanos confirmados para Juego de Voces 2026
2 mins

Ernesto y Jorge D'Alessio son los segundos hermanos confirmados para Juego de Voces 2026

Juego de Voces
¡Primeros nombres revelados! José Luis y Raúl, de Río Roma, se unen a Juego de Voces 2026
2 mins

¡Primeros nombres revelados! José Luis y Raúl, de Río Roma, se unen a Juego de Voces 2026

Juego de Voces
¡Juego de Voces 2026 ya casi se estrena! Te contamos cuándo y dónde verlo
1 mins

¡Juego de Voces 2026 ya casi se estrena! Te contamos cuándo y dónde verlo

Juego de Voces
Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?
2 mins

Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?

Juego de Voces
Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años
1:32

Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años

Juego de Voces


Fue el productor Eduardo Suárez quien presentó oficialmente a los equipos de los Consentidos y los Favoritos:

Para que quede más claro, les tenemos una exclusiva a ustedes, hoy les vamos a decir cómo están conformados los equipos, y si nos ponemos como equipo, creo que va a quedar más claro, por qué hay tantas peleas, así que si les parece, de este lado quedan los Favoritos y de este lado con Consentidos
Eduardo Suárez


Así quedan los equipos:

‘Juego de Voces’ 2026.
‘Juego de Voces’ 2026.


¿Cambiarán las reglas en ‘Juego de Voces’ 2026? Esto es lo que debes saber.

Consentidos:

  • Jorge D´Alessio
  • Mayte Lascurain
  • José Luis Roma
  • Camila Fernández
  • Esteban Silvas

Favoritos:

  • Ernesto D´Alessio
  • Isabel Lascurain
  • Raúl Roma
  • Alex Fernández
  • Walo Silvas
‘Juego de Voces’ 2026.
‘Juego de Voces’ 2026.


Así las rivalidades entre hermanos ya están marcadas y sólo falta esperar al gran estreno de ‘Juego de Voces: Hermanos y rivales’ que será este domingo 22 de marzo por Las Estrellas, Univision y ViX.

Relacionados:
Juego de Voces

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Un hombre por semana
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Polen
Gratis
Tráiler: Chiquis: Sin filtro (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX