‘Juego de Voces’ 2026: Así quedaron conformados los equipos de esta temporada
Te contamos cómo se llaman y quiénes conforman los equipos que competirán en esta tercera temporada del exitoso reality.
Esta mañana se llevó a cabo la conferencia de prensa de la presentación oficial de la tercera temporada de ‘Juego de Voces’ 2026 en donde se dieron cita decenas de medios de comunicación y los protagonistas de esta edición, junto con el productor Eduardo Suárez.
Durante la presentación se revelaron por fin cómo se llaman los equipos y cómo quedaron conformados para las batallas musicales que prometen impactar a todo el público con el gran talento de estos famosos hermanos.
‘Juego de Voces: Hermanos y rivales’: Consentidos vs Favoritos
Fue el productor Eduardo Suárez quien presentó oficialmente a los equipos de los Consentidos y los Favoritos:
Para que quede más claro, les tenemos una exclusiva a ustedes, hoy les vamos a decir cómo están conformados los equipos, y si nos ponemos como equipo, creo que va a quedar más claro, por qué hay tantas peleas, así que si les parece, de este lado quedan los Favoritos y de este lado con ConsentidosEduardo Suárez
Así quedan los equipos:
Consentidos:
- Jorge D´Alessio
- Mayte Lascurain
- José Luis Roma
- Camila Fernández
- Esteban Silvas
Favoritos:
- Ernesto D´Alessio
- Isabel Lascurain
- Raúl Roma
- Alex Fernández
- Walo Silvas
Así las rivalidades entre hermanos ya están marcadas y sólo falta esperar al gran estreno de ‘Juego de Voces: Hermanos y rivales’ que será este domingo 22 de marzo por Las Estrellas, Univision y ViX.