Juego de Voces: ¿Quiénes han sido los capitanes de los ‘Consagrados’ y ‘Herederos’ en cada gala?

Cantantes famosos se enfrentan a sus hijos cada domingo en Juego de Voces , una competencia de canto con divertidas dinámicas en las que demuestran su calidad interpretativa, mientras defienden diferentes causas o fundaciones sociales.

Los participantes están divididos en dos equipos: ‘Consagrados’ y ‘Herederos’ y aquel que gane más retos y acumule más puntos, logrará que la fundación que represente se lleve un premio económico al final de la temporada.

El equipo ‘Consagrados’ está integrado por Alicia Villarreal, Isabel Lascurain, Eduardo Capetillo, Manuel Mijares y Erik Rubín. Mientras que los talentosos hijos Melenie Carmona, Joss Álvarez, Eduardo Capetillo Gaytán, Lucerito Mijares y Mía Rubín integran el team ‘Herederos’.

En cada emisión un integrante será el capitán del equipo y decidirá quién de sus integrantes participará en los diferentes retos. Conoce quiénes han tenido este cargo y cómo les fue.

Juego de Voces: Manuel Mijares y Lucerito Mijares fueron los capitanes de la primera gala



Durante el estreno de esta batalla de canto, Manuel Mijares fungió como capitán de los ‘Consagrados’ y fue el responsable de elegir qué colega sería el que ejecutaría cada reto. Por ejemplo, decidió que Alicia Villarreal se enfrentara con su hija Melenie Carmona en ‘Te la dedico’, Isabel Lascurain con Mía Rubín en el desafío ‘Con sello propio’.

Su hija Lucerito Mijares estuvo a cargo del equipo los ‘Herederos’ y tuvo un exquisito ‘Duelo de capitanes’ con su papá. Ella brilló con un tema de Camilo Sesto, mientras su papá interpretó un éxito de Carin León del que por cierto, ‘El Soldado del amor’ no se supo la letra .

Juego de Voces: Isabel Lascurain y Joss Álvarez fueron capitanes en la segunda gala



Para el segundo programa la integrante de las Pandora y su hijo se enfrentaron como líderes de sus equipos y nos regalaron momentos muy divertidos gracias a su carisma. Isabel Lascurain dejó clara su gran amistad con Mijares, a quien cariñosamente nombra ‘Gordo’ y en esta ocasión le puso el apodo de ‘zapatitos brillantes’ , además de que nos deleitó con una interpretación junto a Ilse y Mimi de Flans, para el duelo de capitanes.

Joss Álvarez por su parte mostró su talento en dicho duelo, solo que él lo hizo a lado del resto de las Pandora, Fernanda y Maite. El chico además se lució en su participación con Mía Rubín , dejando a todos impactados por su talento y capacidad de interpretación.

Juego de Voces: Erik Rubín y Mía Rubín fueron los capitanes de la tercera gala



Una gala muy emotiva fue la que vivimos en el tercer show de Juego de Voces, pues los participantes fueron protagonistas de momentos inesperados que a más de uno hicieron llorar, como ocurrió con las confesiones de los Capetillo.

Esa noche el cantante Erik Rubín y su hija Mía fueron los capitanes de sus respectivos equipos, pero no solo eso también estuvieron a cargo de un momento lleno de sentimiento, pues se dedicaron tiernas canciones y palabras. Ya para terminar esa gala, los capitanes tuvieron un duelo increíble a ritmo de cumbia y cada uno por separado, con sus respectivos artistas invitados, le pusieron ritmo a la competencia.

Juego de Voces: Alicia Villarreal y Melenie Carmona fueron las capitanas de la cuarta gala



La 'güerita consentida' y su primogénita le pusieron un toque diferente a la competencia, pues fue la primera ocasión en que dos mujeres fueron las representantes de los 'Consagrados' y 'Herederos'. Esa noche estuvo espectacular, pues contamos con un opening a cargo de Angélica Vale, Angélica María y la pequeña Angeliquita cantando el tema 'Eddy, Eddy'. También hubo emotividad, pues Eduardo Capetillo no pudo contener las lágrimas al ver a su hijo Eduardo Capetillo Gaytán cantar 'Fallaste Corazón' con todo y mariachi.

También contamos con la visita de Galilea Montijo y Adal Ramones quienes formaron parte de una divertida dinámica, pues tuvieron que representar una coreografía sin música y los participantes tenían que adivinar a qué canción correspondía la rutina.

Juego de Voces: Eduardo Capetillo y Eduardo Capetillo Gaytan fueron los capitanes de la quinta gala



El actor y cantante representó a sus compañeros los 'Consagrados' mientras su hijo a los 'Herederos'. Como en cada episodio hubo de todo, mucha diversión y música, con grandes invitados, entre ellos Prince Royce y Pedro Capó quienes participaron en la batalla del Caribe.

El momento 'tierno' del episodio fue protagonizado por Joss Álvarez pues apareció un video de cuando era pequeño cantando 'El Toro y la Luna', tema que tuvo la oportunidad de interpretar esa noche. Además, Lucerito Mijares se conmovió hasta las lágrimas al ver un momento de una 'Heredera' con su mamá.

Estamos muy cerca de la final y este domingo 12 de mayo no te pierdas la semifinal en su horario especial, a las 6P/5C por Univision.