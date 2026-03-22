TV SHOWS
TV SHOWS
juego de voces
Juego de Voces

Juego de Voces 2026: Esto veremos en la primera emisión de la tercera temporada

Estamos a sólo unas horas del gran estreno de Juego de Voces: Hermanos y Rivales y aquí te contamos un poco de lo que veremos en el primer capítulo

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
add
Síguenos en Google
Video Juego de Voces: Hermanos y Rivales, estreno 22 de marzo

La espera por fin ha terminado y sólo en cuestión de horas disfrutaremos el gran estreno de Juego de Voces 2026, donde los hermanos muy famosos y talentosos se convertirán en rivales en el escenario.

Como en cada emisión de este divertido reality musical, habrá dos equipos, que lucharán frente a frente sólo con su talento y enorme voz. En esta ocasión tendremos a los Consentidos, donde están: Jorge D’Alessio, Mayte Lascurain, José Luis Roma, Camila Fernández y Esteban Silvas; y a los Favoritos con: Ernesto D’Alessio, Isabel Lascurain, Raúl Roma, Alex Fernández y Walo Silvas.

PUBLICIDAD

Más sobre Juego de Voces

¿Dónde ver el gran estreno de ‘Juego de Voces’ 2026 en Estados Unidos? Aquí los detalles
1 mins

¿Dónde ver el gran estreno de ‘Juego de Voces’ 2026 en Estados Unidos? Aquí los detalles

Juego de Voces
Esto es todo lo que debes saber de Juego de Voces 2026
2 mins

Esto es todo lo que debes saber de Juego de Voces 2026

Juego de Voces
¿A qué hora inicia ‘Juego de Voces: Hermanos y rivales’? Todo sobre su estreno
2 mins

¿A qué hora inicia ‘Juego de Voces: Hermanos y rivales’? Todo sobre su estreno

Juego de Voces
‘Juego de Voces’ 2026: Así quedaron conformados los equipos de esta temporada
1 mins

‘Juego de Voces’ 2026: Así quedaron conformados los equipos de esta temporada

Juego de Voces
Juego de Voces 2026: ¿De qué trata la tercera temporada? Aquí los detalles
1 mins

Juego de Voces 2026: ¿De qué trata la tercera temporada? Aquí los detalles

Juego de Voces
¡Últimas hermanas confirmadas! Mayte e Isabel Lascurain se unen a Juego de Voces 2026
2 mins

¡Últimas hermanas confirmadas! Mayte e Isabel Lascurain se unen a Juego de Voces 2026

Juego de Voces
Juego de Voces 2026: ¡Camila y Alex Fernández son la cuarta pareja de hermanos confirmada!
2 mins

Juego de Voces 2026: ¡Camila y Alex Fernández son la cuarta pareja de hermanos confirmada!

Juego de Voces
¡Confirmados! Los hermanos Silvas se integran a ‘Juego de Voces’ 2026
2 mins

¡Confirmados! Los hermanos Silvas se integran a ‘Juego de Voces’ 2026

Juego de Voces
Juego de Voces 2026: Conoce a los famosos hermanos confirmados para la tercera temporada
2 mins

Juego de Voces 2026: Conoce a los famosos hermanos confirmados para la tercera temporada

Juego de Voces
Ernesto y Jorge D'Alessio son los segundos hermanos confirmados para Juego de Voces 2026
2 mins

Ernesto y Jorge D'Alessio son los segundos hermanos confirmados para Juego de Voces 2026

Juego de Voces

¿Qué pasará en la primera emisión de Juego de Voces 2026?

El estreno de Juego de Voces: Hermanos y Rivales será muy explosivo, pues los hermanos entrarán al escenario, interpretando una canción muy conocida de su propio repertorio, incluso algunos podrán tener la oportunidad de cantar al lado de sus compañeros.

Como en cada edición, Angélica Vale conducirá el programa y le pedirá a la pantalla de la suerte que vaya guiando la emisión, donde los famosos se tendrán que medir en el escenario, dependiendo del reto que tengan enfrente.

También veremos momentos muy emotivos, donde habrá dedicatorias entre los hermanos y conoceremos un poco más sobre la historia de los participantes, que seguramente te harán llorar de la emoción.

La música es la clave en este reality, por lo que los enfrentamientos nos dejarán con la boca abierta y conoceremos los talentos ocultos de estos famosos cantantes, que el público determinará quién lo hizo mejor.

Además, habrá una ligera modificación en la revelación de puntos y también se incluyeron nuevas dinámicas nunca antes vistas en Juego de Voces. ¿Te lo vas a perder?

El gran estreno de Juego de Voces: Hermanos y Rivales, será este domingo 22 de marzo, 8P / 7C, por Univision. Además, en esos mismos horarios, podrás verlo a través de la aplicación de ViX USA.

¡No te pierdas ningún detalle de Juego de Voces: Hermanos y Rivales en el sitio oficial del reality!

Relacionados:
Juego de Voces

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Un hombre por semana
Tráiler: Juego de voces (Temporada 3)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX