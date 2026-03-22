Juego de Voces Juego de Voces 2026: Esto veremos en la primera emisión de la tercera temporada Estamos a sólo unas horas del gran estreno de Juego de Voces: Hermanos y Rivales y aquí te contamos un poco de lo que veremos en el primer capítulo

Video Juego de Voces: Hermanos y Rivales, estreno 22 de marzo

La espera por fin ha terminado y sólo en cuestión de horas disfrutaremos el gran estreno de Juego de Voces 2026, donde los hermanos muy famosos y talentosos se convertirán en rivales en el escenario.

Como en cada emisión de este divertido reality musical, habrá dos equipos, que lucharán frente a frente sólo con su talento y enorme voz. En esta ocasión tendremos a los Consentidos, donde están: Jorge D’Alessio, Mayte Lascurain, José Luis Roma, Camila Fernández y Esteban Silvas; y a los Favoritos con: Ernesto D’Alessio, Isabel Lascurain, Raúl Roma, Alex Fernández y Walo Silvas.

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¿Qué pasará en la primera emisión de Juego de Voces 2026?

El estreno de Juego de Voces: Hermanos y Rivales será muy explosivo, pues los hermanos entrarán al escenario, interpretando una canción muy conocida de su propio repertorio, incluso algunos podrán tener la oportunidad de cantar al lado de sus compañeros.

Como en cada edición, Angélica Vale conducirá el programa y le pedirá a la pantalla de la suerte que vaya guiando la emisión, donde los famosos se tendrán que medir en el escenario, dependiendo del reto que tengan enfrente.

También veremos momentos muy emotivos, donde habrá dedicatorias entre los hermanos y conoceremos un poco más sobre la historia de los participantes, que seguramente te harán llorar de la emoción.

La música es la clave en este reality, por lo que los enfrentamientos nos dejarán con la boca abierta y conoceremos los talentos ocultos de estos famosos cantantes, que el público determinará quién lo hizo mejor.

Además, habrá una ligera modificación en la revelación de puntos y también se incluyeron nuevas dinámicas nunca antes vistas en Juego de Voces. ¿Te lo vas a perder?

El gran estreno de Juego de Voces: Hermanos y Rivales, será este domingo 22 de marzo, 8P / 7C, por Univision. Además, en esos mismos horarios, podrás verlo a través de la aplicación de ViX USA.