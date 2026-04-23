Juego de Voces Juego de Voces 2026: Fecha de la gran final y las sorpresas que tendrá La tercera temporada del reality musical se encuentra en su recta final, y aquí te contamos todo lo que sabemos sobre lo que habrá en su gran cierre.

Video Juego de Voces, Hermanos y Rivales: recap episodio 5

La edición 2026 de ‘Juego de Voces: Hermanos y Rivales’ se ha posicionado como uno de los programas musicales más destacados de la televisión mexicana. Gracias a su formato, que combina talento y la competencia entre familiares, el show ha logrado mantener la atención del público semana tras semana.

En esta edición, el formato apostó por reunir a famosos hermanos que han demostrado no sólo su capacidad vocal, sino también la complicidad, y en algunos casos la competencia, que existe entre ellos. A lo largo de la temporada, los participantes han protagonizado momentos memorables arriba del escenario, lo que ha elevado la expectativa rumbo a la gran final.

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¿Cuándo es la gran final de Juego de Voces 2026 y qué sorpresas habrá?

Video Camila y Jorge Medina con ‘El final de nuestra historia’ y Ernesto y Josi Cuen con ‘Ya es muy tarde’

La esperada gran final de ‘Juego de Voces: Hermanos y Rivales’ ya tiene fecha confirmada, se llevará a cabo el próximo domingo 10 de mayo, en una emisión especial con motivo del Día de las Madres, de acuerdo con información dada a conocer por Televisa Espectáculos.

Se espera que esta gala cierre con broche de oro una temporada llena de talento, con presentaciones especiales, invitados sorpresa y momentos emotivos que celebrarán tanto la música como los lazos familiares.

Hasta ahora, la competencia se mantiene sumamente reñida entre los equipos Consentidos y Favoritos, quienes han demostrado un alto nivel artístico en cada presentación, lo que hace aún más incierto el resultado final.

El público no querrá perderse el desenlace de esta intensa competencia, que ha mantenido a la audiencia al filo del asiento semana tras semana.