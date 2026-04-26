Juego de Voces Juego de Voces 2026: Revive todo lo que pasó en el sexto programa del reality Las emociones y duelazos musicales fue un poco de lo que nos hizo vibrar en este sexto programa

Video ¡El escenario se volvió una fiesta con ‘Suavemente’ de Favoritos y ‘El Tiburón’ de los Consentidos!

Este domingo 26 de abril fuimos testigos de tremendos duelazos en el sexto programa de Juego de Voces 2026 donde vimos que la rivalidad de los Consentidos y los Favoritos escaló desde sus trincheras como en el escenario.

Además grandes invitados invadieron la pista y nos hicieron vibrar con sus grandes éxitos, los cuales refrescaron con nuevas melodías y con las enormes voces de los participantes, que dieron todo para seguir ganándose el voto del público.

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Esto pasó en el sexto programa de Juego de Voces: Hermanos y Rivales

Los capitanes de esta noche fueron Ernesto y Jorge D'Alessio. En el primer juego de 'Duelo Urbano' compitieron Walo Silvas con 'Pa' Olvidarne de Ella' y José Luis Roma con 'Déjala que Vuelva', acompañados de Piso 21. Los Consentidos abrieron el marcador con 1 punto.

El segundo fue el 'Duelo Cruzado', donde Esteban Silvas nos deleitó con 'Lo Dejaría Todo', mientras que Ernesto D'Alessio finalmente cantó banda y lo hizo con 'El Color de Tus Ojos'. Los Favoritos ganaron y obtuvieron dos puntos.

En el Momento Angelical vimos cómo los Fernández le cumplieron su sueño a Walo Silvas de conocer el Rancho Los 3 Potrillos, donde Camila y Alex le dieron un tour exclusivo y con lujo de detalle por el rancho de Vicente Fernández.

Posteriormente vimos el 'Arma Secreta', donde Raúl Roma cantó con La Casetera una versión ranchera 'Mi Persona Favorita' y Jorge D'Alessio invitó a Matute para interpretar 'Ni Tú Ni Nadie'. Los Consentidos obtuvieron más votos y ganaron 2 puntos.

En el 'Duelo de Salsa' engalanó el escenario Óscar D'León, donde Mayte Lascurain interpretó 'Llorarás' e Isabel Lascurain saltó al escenario con 'Detalles' acompañada de su equipo. Los Favoritos arrasaron y ganaron un punto.

Otro Momento Angelical fue protagonizado por los hermanos Silvas donde descubrimos más sobre sus vivencias oscuras, como accidentes que tuvieron y momentos difíciles que han experimentado.

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Para el 'Duelo de Fiesta', los Favoritos y los Consentidos saltaron al escenario donde interpretaron 'Suavemente' y 'El Tiburón', respectivamente, armando un tremendo fiestón. Los Consentidos se llevaron el voto del público y obtuvieron 2 puntos.

El 'Duelo Despacito' nos deleitó Luis Fonsi, quien cantó 'Cambiaré' junto a Walo Silvas y 'Échame la Culpa' con Camila Fernández. Los Consentidos nuevamente arrasaron y ganaron un punto.

Fue momento del 'Duelo Final' donde Esteban Silvas interpretó 'Me Va a Extrañar' y Alex Fernández nos impactó con 'Can't Help Falling in Love'. Los Favoritos se llevaron el voto del público pero sólo obtuvieron un punto.