Juego de Voces 2026: Revive todo lo que pasó en el sexto programa del reality
Las emociones y duelazos musicales fue un poco de lo que nos hizo vibrar en este sexto programa
Este domingo 26 de abril fuimos testigos de tremendos duelazos en el sexto programa de Juego de Voces 2026 donde vimos que la rivalidad de los Consentidos y los Favoritos escaló desde sus trincheras como en el escenario.
Además grandes invitados invadieron la pista y nos hicieron vibrar con sus grandes éxitos, los cuales refrescaron con nuevas melodías y con las enormes voces de los participantes, que dieron todo para seguir ganándose el voto del público.
Esto pasó en el sexto programa de Juego de Voces: Hermanos y Rivales
Los capitanes de esta noche fueron Ernesto y Jorge D'Alessio. En el primer juego de 'Duelo Urbano' compitieron Walo Silvas con 'Pa' Olvidarne de Ella' y José Luis Roma con 'Déjala que Vuelva', acompañados de Piso 21. Los Consentidos abrieron el marcador con 1 punto.
El segundo fue el 'Duelo Cruzado', donde Esteban Silvas nos deleitó con 'Lo Dejaría Todo', mientras que Ernesto D'Alessio finalmente cantó banda y lo hizo con 'El Color de Tus Ojos'. Los Favoritos ganaron y obtuvieron dos puntos.
En el Momento Angelical vimos cómo los Fernández le cumplieron su sueño a Walo Silvas de conocer el Rancho Los 3 Potrillos, donde Camila y Alex le dieron un tour exclusivo y con lujo de detalle por el rancho de Vicente Fernández.
Posteriormente vimos el 'Arma Secreta', donde Raúl Roma cantó con La Casetera una versión ranchera 'Mi Persona Favorita' y Jorge D'Alessio invitó a Matute para interpretar 'Ni Tú Ni Nadie'. Los Consentidos obtuvieron más votos y ganaron 2 puntos.
En el 'Duelo de Salsa' engalanó el escenario Óscar D'León, donde Mayte Lascurain interpretó 'Llorarás' e Isabel Lascurain saltó al escenario con 'Detalles' acompañada de su equipo. Los Favoritos arrasaron y ganaron un punto.
Otro Momento Angelical fue protagonizado por los hermanos Silvas donde descubrimos más sobre sus vivencias oscuras, como accidentes que tuvieron y momentos difíciles que han experimentado.
Para el 'Duelo de Fiesta', los Favoritos y los Consentidos saltaron al escenario donde interpretaron 'Suavemente' y 'El Tiburón', respectivamente, armando un tremendo fiestón. Los Consentidos se llevaron el voto del público y obtuvieron 2 puntos.
El 'Duelo Despacito' nos deleitó Luis Fonsi, quien cantó 'Cambiaré' junto a Walo Silvas y 'Échame la Culpa' con Camila Fernández. Los Consentidos nuevamente arrasaron y ganaron un punto.
Fue momento del 'Duelo Final' donde Esteban Silvas interpretó 'Me Va a Extrañar' y Alex Fernández nos impactó con 'Can't Help Falling in Love'. Los Favoritos se llevaron el voto del público pero sólo obtuvieron un punto.
No te pierdas ningún detalle de Juego de Voces: Hermanos y Rivales, todos los domingos a partir de las 8P / 7C, por Univision Además, en esos mismos horarios, podrás verlo a través de la aplicación de ViX USA. ¡Sigue de cerca todas sus noticias relevantes en el sitio oficial del reality!