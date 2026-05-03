Juego de Voces Juego de Voces 2026: Esto fue todo lo que pasó en la semifinal del reality Esta noche nos vestimos de gala por los tremendos duelos sinfónicos que disputaron los Favoritos y los Consentidos

Video ¡COMO SERENATAS! Isabel Lascurain canta ‘Adelante corazón’ y José Luis Roma ‘Hasta que me olvides’

Este domingo 3 de mayo vivimos la semifinal de Juego de Voces 2026, donde no hubo invitados especiales pero sí una orquesta sinfónica con la que los Favoritos y los Consentidos pudieron lucir sus increíbles voces.

De vestidos largos, trajes y esmoquin saltaron al escenario Mayte, Isabel, Camila, Alex, José Luis, Raúl, Jorge, Ernesto y Walo, para ponerle fin a su empate y empezar a sumar más puntos rumbo a la gran final del reality.

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Esto sucedió en la semifinal de Juego de Voces 2026

Los capitanes de esta mágica velada fueron Walo y Esteban Silvas, los hermanos más divertidos de la competencia que mandaron a sus mejores elementos para dar inicio al Duelo Sinfónico. El azar fue clave pues unos bombos decidieron quiénes iban a participar en cada reto.

Raúl Roma abrió la pista con 'New York, New York'; mientras que Jorge D'Alessio encendió el escenario con 'No voy en Tren'. El duelo terminó en empate, donde los Consentidos obtuvieron dos puntos y los Favoritos sólo uno.

En el Momento Angelical, Jorge y Walo hablaron de su infancia, problemas personales, de dinero y sobre su carrera, brindándonos un momento muy emotivo.

Después fue el turno de Isabel Lascurain que nos enamoró con 'Adelante Corazón', José Luis Roma respondió con 'Hasta que me Olvides'. Los Consentidos nuevamente ganaron y obtuvieron dos puntos.

Mayte Lascurain interpretó 'Sin Él', Walo Silvas reviró con una gran versión de 'Mi Razón de Ser'. Los Favoritos arrasaron y ganaron un punto.

El siguiente duelo fue protagonizado por Esteban Silvas quien cantó '¿Ahora Quién?'. Alex Fernández nos sorprendió con 'Hijo de la Luna'. Los Favoritos se enracharon y ganaron sólo un punto.

En otro Momento Angelical donde fuimos testigos de la complicidad que existe entre los hermanos Roma, donde se pidieron perdón, revelaron que Río Roma estuvo a punto de desintegrarse y se dedicaron unas palabras muy emotivas.

Casi al final vimos un encontronazo con Ernesto D'Alessio quien interpretó 'Lo Que No Fue, No Será', pero Camila Fernández respondió con 'Quién Eres Tú'. Los Consentidos se llevaron el corazón del público y se llevaron dos puntos más.

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Para el Duelo Final saltaron grandes ensambles donde Alex, Raúl, Walo y Ernesto nos deleitaron con 'Regresa a Mí'. José Luis, Esteban y Camila nos encantaron con 'Vivo por Ella'. El reto estuvo muy reñido pero los Favoritos ganaron y sumaron un punto.