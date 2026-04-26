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¿Consentidos o Favoritos? Así va la competencia en Juego de Voces 2026

El exitoso reality entra en su fase decisiva y la pregunta es inevitable: ¿qué equipo tiene más posibilidades de llevarse el triunfo?

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Por:Ana Belén Ortiz
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Video Juego de Voces: Hermanos y Rivales, avance del episodio 6

La tercera temporada de ‘Juego de Voces: Hermanos y Rivales’ se acerca a su desenlace, y desde el arranque dejó claro que la rivalidad entre Consentidos y Favoritos sería intensa. Ambos equipos reúnen a grandes artistas que han demostrado su talento en cada enfrentamiento musical.

Aunque en un inicio los Consentidos tomaron ventaja, a solo cinco programas del final el panorama ha cambiado. La competencia se ha vuelto más exigente, y los duetos han elevado el nivel del espectáculo, sorprendiendo al público en cada emisión.

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Ahora, la decisión está en manos de la audiencia presente en el foro, que con su apoyo define qué equipo sube el “volumen” y acumula puntos clave en la recta final.

¿Quién va ganando hasta el momento en ‘Juego de Voces’ 2026?

Video Camila y Jorge Medina con ‘El final de nuestra historia’ y Ernesto y Josi Cuen con ‘Ya es muy tarde’


Juego de Voces 2026: Fecha de la gran final y las sorpresas que tendrá.

Recordemos que desde el primer programa la competencia fue muy pareja, pero los Consentidos lograron sumar 7 puntos por 6 de los Favoritos. Mientras que en la segunda emisión, los Consentidos repitieron la dosis y quedaron con 12 puntos frente a 11 de los Favoritos que les pisaban los talones.

Pero todo cambió en el tercer programa, donde los equipos pudieron sumar más puntos y de esta forma la balanza se inclinó hacia los Favoritos que se llevaron ese programa con 19 puntos frente a 17 de los Consentidos.

En el cuarto episodio los Favoritos no soltaron el triunfo y se volvieron a llevar la noche sumando 27 puntos por 24 de los Consentidos. Mientras que en el quinto programa ambos equipos estuvieron a punto de sumar la mayor cantidad de puntos, pero nuevamente los Favoritos ganaron con 32 puntos por 30 de los Consentidos.

Aún nada está decidido, pues la diferencia de puntos son sólo 2, por lo que todo puede pasar en el sexto programa que promete seguir impactando a todo el público. Además este nuevo episodio será decisivo rumbo a la semifinal de ‘Juego de Voces: Hermanos y Rivales’. ¿Quién llegará con ventaja? No te lo pierdas hoy a las 8P/7C por Univisión.

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