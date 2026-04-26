Juego de Voces ¿Consentidos o Favoritos? Así va la competencia en Juego de Voces 2026 El exitoso reality entra en su fase decisiva y la pregunta es inevitable: ¿qué equipo tiene más posibilidades de llevarse el triunfo?

Video Juego de Voces: Hermanos y Rivales, avance del episodio 6

La tercera temporada de ‘Juego de Voces: Hermanos y Rivales’ se acerca a su desenlace, y desde el arranque dejó claro que la rivalidad entre Consentidos y Favoritos sería intensa. Ambos equipos reúnen a grandes artistas que han demostrado su talento en cada enfrentamiento musical.

Aunque en un inicio los Consentidos tomaron ventaja, a solo cinco programas del final el panorama ha cambiado. La competencia se ha vuelto más exigente, y los duetos han elevado el nivel del espectáculo, sorprendiendo al público en cada emisión.

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Ahora, la decisión está en manos de la audiencia presente en el foro, que con su apoyo define qué equipo sube el “volumen” y acumula puntos clave en la recta final.

¿Quién va ganando hasta el momento en ‘Juego de Voces’ 2026?

Video Camila y Jorge Medina con ‘El final de nuestra historia’ y Ernesto y Josi Cuen con ‘Ya es muy tarde’

Recordemos que desde el primer programa la competencia fue muy pareja, pero los Consentidos lograron sumar 7 puntos por 6 de los Favoritos. Mientras que en la segunda emisión, los Consentidos repitieron la dosis y quedaron con 12 puntos frente a 11 de los Favoritos que les pisaban los talones.

Pero todo cambió en el tercer programa, donde los equipos pudieron sumar más puntos y de esta forma la balanza se inclinó hacia los Favoritos que se llevaron ese programa con 19 puntos frente a 17 de los Consentidos.

En el cuarto episodio los Favoritos no soltaron el triunfo y se volvieron a llevar la noche sumando 27 puntos por 24 de los Consentidos. Mientras que en el quinto programa ambos equipos estuvieron a punto de sumar la mayor cantidad de puntos, pero nuevamente los Favoritos ganaron con 32 puntos por 30 de los Consentidos.