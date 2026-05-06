Juego de Voces Juego de Voces 2026: ¿A qué hora será la gran final por Univision? ¡Toma nota! Estamos a unos días de finalizar la tercera temporada de este divertido y emotivo reality musical. ¡No te lo puedes perder!

Video ¿Qué pasó este domingo en la semifinal de Juego de Voces: Hermanos y Rivales?

El tiempo pasa volando y estamos a unos días de disfrutar la gran final de Juego de Voces 2026, una edición que nos ha dejado boquiabiertos desde su primera emisión hasta los tremendos duelos que gozamos en la semifinal.

Los participantes de Consentidos: Camila Fernández, Mayte Lascurain, José Luis Roma, Jorge D'Alessio y Esteban Silvas; y los Favoritos: Alex Fernández, Isabel Lascurain, Raúl Roma, Ernesto D'Alessio y Walo Silvas, han entregado su voz y alma en el escenario para deleitarnos con una competencia muy reñida.

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¡Salva la fecha! Esta es la hora para ver la gran final de Juego de Voces 2026

En las pasadas siete emisiones los Consentidos y los Favoritos han salido por completo de su zona de confort, ya que todos tienen carreras exitosas en diversos géneros musicales como el pop, la balada, la banda y hasta mariachi.

Sin embargo en Juego de Voces: Hermanos y Rivales, los hemos escuchado cantar reguetón, salsa, cumbia, ranchera, rock y hasta en inglés, dejándonos un agradable sabor de boca programa a programa. Además de que han podido compartir escenario con artistas como Amanda Miguel, Xavi, Luis Fonsi, El Mimoso, La Trakalosa, La Sonora Dinamita de Lucho Argaín, Piso 21, María José, Alexs Syntek, Motel, Matute y muchos más.

Es bien sabido que la rivalidad entre hermanos es muy peculiar por lo que estos talentosos cantantes han tenido duelos muy parejos donde sólo unos puntos los separan de la gran victoria y, por fin, en esta gran final conoceremos al equipo dominante.

El desenlace de esta tercera temporada, donde conoceremos si los Consentidos o los Favoritos se coronan campeones, será este próximo domingo 10 de mayo en punto de las 8P / 7C, por Univision.

Imagen TelevisaUnivision