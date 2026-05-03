Juego de Voces Juego de Voces 2026: Descubre qué equipo ganó en la semifinal del programa Los Consentidos y los Favoritos dejaron el alma en el escenario para desempatar pero sólo uno pudo salir victorioso en la semifinal

Video ¡COMO SERENATAS! Isabel Lascurain canta ‘Adelante corazón’ y José Luis Roma ‘Hasta que me olvides’

Acabamos de vivir la semifinal de Juego de Voces 2026 donde los Favoritos y Consentidos se dieron con todo y salieron dispuestos a ganarse el corazón del público para que los favorecieran con sus valiosos votos.

En la emisión pasada quedaron empatados y eso no gustó a ninguno de los equipos. Ahora tuvieron que doblar la apuesta y sacar todo su arsenal con orquesta sinfónica para sumar la mayor cantidad de puntos posibles previo a la gran final.

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Este equipo ganó en la intensa semifinal de Juego de Voces 2026

En el primer duelo Raúl Roma abrió la pista con 'New York, New York'; mientras que Jorge D'Alessio encendió el escenario con 'No voy en Tren'. Terminaron empatando, donde los Consentidos obtuvieron dos puntos y los Favoritos sólo uno.

Después fue el turno de Isabel Lascurain que nos deleitó con 'Adelante Corazón', José Luis Roma nos impactó con 'Hasta que me Olvides'. Los Consentidos nuevamente ganaron y obtuvieron dos puntos.

El tercer enfrentamiento lo tuvo Mayte Lascurain que interpretó 'Sin Él', pero Walo Silvas reviró con una gran versión de 'Mi Razón de Ser'. Los Favoritos arrasaron y ganaron un punto.

Para el siguiente duelo Esteban Silvas nos deleitó con '¿Ahora Quién?, mientras que Alex Fernández nos sorprendió con 'Hijo de la Luna'. Los Favoritos se enracharon y ganaron sólo un punto.

Fuimos testigos del encontronazo de Ernesto D'Alessio quien interpretó 'Lo Que No Fue, No Será', y Camila Fernández que respondió con 'Quién Eres Tú'. Los Consentidos se llevaron el corazón del público y se llevaron dos puntos más.

En el Duelo Final se armaron los ensambles donde Alex, Raúl, Walo y Ernesto nos deleitaron con 'Regresa a Mí'. José Luis, Esteban y Camila nos encantaron con 'Vivo por Ella'. El reto estuvo muy reñido pero los Favoritos ganaron y sumaron un punto.

La racha de sólo obtener un punto no benefició a los Favoritos que se quedaron a sólo dos puntos de volver a empatar con los Consentidos, que ahora volvieron a la cabeza de la competencia.

Imagen TelevisaUnivision