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¿Qué pasará este domingo 26 de abril en Juego de Voces 2026? ¡Aquí te contamos!

Este domingo llega el sexto programa de ‘Juego de Voces 2026’ y la competencia entra en su fase más intensa, y cada presentación puede marcar la diferencia en el destino de los equipos.

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Por:Ana Belén Ortiz
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Video Juego de Voces: Hermanos y Rivales, avance del episodio 6

La tercera temporada de 'Juego de Voces: Hermanos y Rivales' se ha consolidado como una de las favoritas del público, gracias a su formato lleno de emoción y actuaciones memorables. Ahora, con la recta final cada vez más cerca, la presión aumenta y los participantes deberán dar lo mejor de sí, pensando en ser los ganadores.

En este nuevo episodio, las decisiones serán determinantes, ya que todos los puntos suman y podrían cambiar el rumbo de la competencia. Los equipos buscan l legar a la última etapa con ventaja, en una lucha donde cada presentación cuenta.

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Este domingo 26 de abril se transmitirá el sexto programa, que promete subir la intensidad de la competencia y sorprender con una dinámica especial que pondrá a prueba a todos los participantes.

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La rivalidad entre los Consentidos y los Favoritos ha marcado esta temporada. Ambos equipos han demostrado su talento semana a semana, generando un duelo que mantiene al público al filo del asiento.

Los Favoritos: Ernesto D'Alessio, Isabel Lascurain, Raúl, Alex Fernández y Walo Silvas, llegan motivados tras haber ganado el programa pasado, lo que les permitió tomar ventaja en la competencia. En contraste, los Consentidos: Jorge D'Alessio, Mayte Lascurain, José Luis Roma, Camila Fernández y Esteban Silvas, buscarán dar un golpe de autoridad este domingo, con la intención de recortar distancia y cambiar el rumbo antes de la etapa final.

El sexto programa también contará con invitados que prometen elevar el nivel del espectáculo, entre ellos Piso 21, Matute, La Casetera, Óscar D'León y Luis Fonsi, quienes se sumarán con presentaciones y duetos especiales.

Además, el público será testigo de los queridos Momentos angelicales, espacios donde podemos conocer más a fondo las historias personales y los vínculos que han marcado la vida de los artistas.

No te pierdas ‘Juego de Voces: Hermanos y rivales’, todos los domingos a las 8P/7C por Univisión, donde la competencia se acerca cada vez más a su gran final.

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