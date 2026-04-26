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Juego de Voces 2026: Descubre qué equipo ganó el sexto programa

En esta emisión se vivieron duelos muy intensos donde los Consentidos y los Favoritos no dieron tregua y dieron lo mejor de sí para seguir sumando puntos

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Por:Gladys Tello
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Video ¡El escenario se volvió una fiesta con ‘Suavemente’ de Favoritos y ‘El Tiburón’ de los Consentidos!

Este sexto programa de Juego de Voces 2026 nos llevamos muchísimas sorpresas, no sólo por los grandes invitados que invadieron el escenario también por las increíbles presentaciones que hizo cada uno de los Consentidos y los Favoritos.

El equipo de Jorge D'Alessio va abajo en el marcador por sólo dos puntos por lo que salieron al escenario con la visión de ganarse el cariño y los votos del público para que finalmente le puedan dar la vuelta al marcador.

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¿Qué equipo ganó la sexta emisión de Juego de Voces: Hermanos y Rivales?

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En el 'Duelo Urbano', junto con Piso 21, compitieron Walo Silvas con 'Pa' Olvidarne de Ella' y José Luis Roma con 'Déjala que Vuelva'. Los Consentidos abrieron el marcador con 1 punto.

Para el 'Duelo Cruzado', Esteban Silvas nos deleitó con 'Lo Dejaría Todo', mientras que Ernesto D'Alessio finalmente cantó banda e interpretó 'El Color de Tus Ojos'. Los Favoritos ganaron y obtuvieron dos puntos.

En el 'Arma Secreta', Raúl Roma cantó con La Casetera 'Mi Persona Favorita' y Jorge D'Alessio invitó a Matute para interpretar 'Ni Tú Ni Nadie'. Los Consentidos obtuvieron más votos y ganaron 2 puntos.

Mayte Lascurain interpretó 'Llorarás' e Isabel Lascurain saltó al escenario con 'Detalles' acompañadas de Óscar D'León. Los Favoritos arrasaron y ganaron un punto.

En el 'Duelo de Fiesta', los Favoritos y los Consentidos saltaron al escenario donde interpretaron 'Suavemente' y 'El Tiburón', respectivamente. Los Consentidos se llevaron el voto del público y obtuvieron 2 puntos.

Luis Fonsi llegó para el 'Duelo Despacito' cantando 'Cambiaré' junto a Walo Silvas y 'Échame la Culpa' con Camila Fernández. Los Consentidos nuevamente arrasaron y ganaron un punto.

Para el 'Duelo Final' Esteban Silvas interpretó 'Me Va a Extrañar' y Alex Fernández nos impactó con 'Can't Help Falling in Love'. Los Favoritos se llevaron el voto del público pero sólo obtuvieron un punto.

Imagen TelevisaUnivision


No te pierdas ningún detalle de Juego de Voces: Hermanos y Rivales, todos los domingos a partir de las 8P / 7C, por Univision Además, en esos mismos horarios, podrás verlo a través de la aplicación de ViX USA. ¡Sigue de cerca todas sus noticias relevantes en el sitio oficial del reality!

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