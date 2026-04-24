Juego de Voces Juego de Voces 2026: Descubre quiénes son los artistas invitados para el sexto programa del reality Este domingo habrá una verdadera lluvia de estrellas en la sexta emisión de este divertido reality musical

Video ¿Cuál team bailó mejor? Favoritos con ‘Claridad’ de Menudo o Consentidos con ‘No puedo más’ de Calo

En Juego de Voces 2026 no sólo hemos visto el tremendo talento que tienen los participantes, también estuvieron en el escenario artistas muy conocidos con un enorme trayecto que sacaron de su zona de confort a los Favoritos y a los Consentidos.

Ídolos del rock, pop, banda, cumbia y salsa han engalanado cada una de las emisiones y en este sexto programa veremos duetos increíbles, colaboraciones jamás vistas y artistas que harán su debut en este divertido reality musical.

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Estos son los artistas que cantarán con los Consentidos y los Favoritos en Juego de Voces 2026

En esta sexta emisión no habrá sólo un invitado, o dos... Serán cinco enormes estrellas de la música quienes nos harán vibrar al lado de los Favoritos y los Consentidos, que seguro nos dejarán con ganas de bailar y seguir gozando.

Los géneros urbano, así como la salsa, baladas, pop, grupero, cumbia, tejano, sonora y más serán de los que más sonarán en este show, que está a punto de llegar a su gran final y es por eso que los Favoritos y los Consentidos tendrán que dejar el alma en el escenario para seguir ganándose el cariño (y los votos) del público.

En esta velada nos deleitaremos con Piso 21, Matute, La Casetera, Óscar D'León y Luis Fonsi serán los encargados de hacer un programa espectacular con sus más grandes éxitos y con una producción de primer nivel.

¿Qué canción te gustaría que cantaran en Juego de Voces: Hermanos y Rivales?