Juego de Voces Semifinal de Juego de Voces 2026: Te contamos todo lo que pasará La semifinal promete momentos decisivos en una competencia que ha mantenido al público al filo del asiento. ¿Tu apoyo está con los Consentidos o con los Favoritos?

Video Juego de Voces, Hermanos y Rivales Programa 6

Tras seis galas cargadas de emoción de' Juego de Voces' 2026, ambos equipos han protagonizado duelos musicales muy parejos. Cada presentación ha sido clave, con artistas que han demostrado su talento y entrega sobre el escenario en busca de un lugar en la gran final.

Las presentaciones han estado cargadas de sentimiento y han provocado momentos inolvidables para el público. Ahora, el reality entra en su recta final con una semifinal que promete elevar la exigencia.

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Este domingo 3 de mayo, ambos equipos se enfrentarán en una noche clave que definirá quién llega con ventaja a la gran final.

Especial sinfónico pondrá a prueba a Consentidos y Favoritos

Video ¡El escenario se volvió una fiesta con ‘Suavemente’ de Favoritos y ‘El Tiburón’ de los Consentidos!

Para esta etapa decisiva, la producción apostó por un especial sinfónico que llevará las interpretaciones a otro nivel.

El equipo de los Consentidos, conformado por Jorge D’Alessio, Mayte Lascurain, José Luis Roma, Camila Fernández y Esteban Silvas, llegan con una ligera desventaja frente a los Favoritos lo integran Ernesto D’Alessio, Isabel Lascurain, Raúl Roma, Alex Fernández y Walo Silvas.

Todos ellos se enfrentarán en interpretaciones acompañadas por orquesta, lo que exigirá mayor precisión vocal y una conexión distinta con el público.

Los arreglos prometen transformar canciones conocidas en versiones más intensas, elevando la competencia en un momento donde cada punto es decisivo.

Con este escenario, la gran incógnita es clara: ¿qué equipo llegará mejor posicionado a la gran final del próximo 10 de mayo?