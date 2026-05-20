Una nueva leona llega a 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': ella es Azul Grantón
Te presentamos a la nueva integrante de Garra que demostrará sus fortalezas en el nuevo reality de UNIMÁS y Univision.
'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales', el nuevo reality de UNIMÁS y Univision, anuncia a Azul Grantón como la nueva integrante de Garra.
Te contamos algunos detalles de la nueva leona que llegará a conquistar la pista.
¿Quién es Azul Grantón, de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?
Azul Grantón es originaria de Argentina, tiene 24 años y presume una formación en patinaje, danza, teatro y acrobacias.
A los 19 años, entró a su primer reality, lo que le abrió las puertas a participar en varias competencias de alto rendimiento en diferentes países.
Actualmente vive en México, donde comparte en sus redes sociales su día a día, su estilo de vida fitness y su etapa de mamá primeriza.
Se considera una luchadora que dejó su casa muy joven, impulsada por sus ganas de crecer, superarse y cumplir con sus sueños.
Fortalezas: pistas aéreas, agilidad, velocidad
Debilidades: fuerza, resistencia, pruebas de destreza
Entérate de todo sobre los participantes en el sitio oficial de 'Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales'.