Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales Una nueva leona llega a 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': ella es Azul Grantón Te presentamos a la nueva integrante de Garra que demostrará sus fortalezas en el nuevo reality de UNIMÁS y Univision.

Video ¿Qué se necesita para ser el mejor guerrero? Lambda García te lo cuenta

'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales', el nuevo reality de UNIMÁS y Univision, anuncia a Azul Grantón como la nueva integrante de Garra.

Te contamos algunos detalles de la nueva leona que llegará a conquistar la pista.

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¿Quién es Azul Grantón, de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

Azul Grantón es originaria de Argentina, tiene 24 años y presume una formación en patinaje, danza, teatro y acrobacias.

A los 19 años, entró a su primer reality, lo que le abrió las puertas a participar en varias competencias de alto rendimiento en diferentes países.

Azul Grantón de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'. Imagen TelevisaUnivision

Actualmente vive en México, donde comparte en sus redes sociales su día a día, su estilo de vida fitness y su etapa de mamá primeriza.

Se considera una luchadora que dejó su casa muy joven, impulsada por sus ganas de crecer, superarse y cumplir con sus sueños.

Fortalezas: pistas aéreas, agilidad, velocidad

Debilidades: fuerza, resistencia, pruebas de destreza