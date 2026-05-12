Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales Conoce a Farid Caram, el primer león de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' Te presentamos a un nuevo integrante de los Leones, el equipo que tiene toda la garra de 'Guerreros Mundiales'

Video ¿Qué se necesita para ser León en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' anuncia a los primeros hombres que forman parte de cada uno de sus equipos, los Leones y las Cobras, que buscan conquistar este reality que verás en UNIMÁS, a partir del 2 de junio, y en Univision, el 7 de junio.

Hoy, 12 de mayo, te presentamos al primer León que con su Garra vendrá dispuesto a todo: Farid Caram.

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¿Quién es Farid Caram, de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

Farid Caram es un mexicano de 32 años que es conocido por ser actor, productor, cantante y conductor apasionado por las artes escénicas.

A la par de sus proyectos escénicos siempre ha sido un apasionado del deporte. Ha practicado CrossFit, natación y pesas.

Farid Caram Imagen TelevisaUnivision



Este será el primer reality de competencia deportiva para Farid, pero está convencido de que será el competidor inesperado, aquel que nadie veía venir, pero que se convertirá en uno de los protagonistas de esta batalla.

- Fortalezas: Fuerza, resistencia y liderazgo

- Debilidades: Agilidad, pruebas de destreza, equilibrio